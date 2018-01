De la crème glacée à la choucroute!

Un comptoir de crème glacée de Harrisburg en Pennsylvanie a décidé de produire une crème glacée à la choucroute, et ce, pour une raison bien particulière.

En Pennsylvanie, la tradition tirée du folklore germanique veut que l'on mange du porc et de la choucroute pour le Nouvel An pour s'assurer d'avoir de la chance toute l'année.

Chez Urban Churn, on assure qu'il s'agit du mélange parfait entre sucré, salé et amer. «Le vinaigre et les produits laitiers donnent un goût de babeurre et on met quelques morceaux de choucroute, alors vous avez un mélange de salé, crémeux avec un peu d'amertume. Beaucoup de gens étaient surpris de l'avoir aimé», explique le propriétaire Adam Brackbill.

La crème glacée a été tellement appréciée qu'elle s'est vendue en un clin d'oeil. Si vous voulez trouver une alternative, le glaceur propose de mettre de la choucroute sur de la crème glacée à la vanille.