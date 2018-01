Peter Martins, qui dirige le New York City Ballet, va prendre sa retraite à la suite d'allégations de harcèlement sexuel et d'abus physique, selon un article du New York Times.

Peter Martins, 71 ans, est accusé par une vingtaine de danseurs d'abus verbaux et physiques. Il est aussi accusé d'avoir abusé de son autorité pour obtenir de certains d'entre eux des relations sexuelles.