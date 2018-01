Un mort et cinq blessés lors d'un accident impliquant un taxi

Une personne a perdu la vie et cinq autres ont été blessés lors d'une grave collision survenue à Leamington, près de Windsor en Ontario, quelques heures avant la fin de 2017.

Selon la Police provinciale de l'Ontario (PPO), l'accident s'est produit lorsqu'une voiture de taxi transportant cinq personnes, incluant le chauffeur, est entrée en collision avec un petit camion opéré par un conducteur seul vers 20 h 10 sur la route 77.

L'une des six personnes impliquées dans l'accident a péri lors de la collision, mais la PPO n'a pas précisé non identité, ni dans quel véhicule elle se trouvait. Les cinq autres victimes ont subi des blessures plus ou moins graves et ont toutes été transportées à l'hôpital.

La PPO n'a émis aucune hypothèse pour expliquer l'accident. Une enquête a été ouverte.