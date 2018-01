Un pilote canadien meurt en Australie

Un pilote canadien a perdu la vie dimanche dans l’accident d’un hydravion survenu dans la rivière Hawkesbury, au nord de Sydney, en Australie.

Dans un communiqué, le directeur général de la compagnie Sydney Seaplanes a confirmé que le pilote d'un hydravion, Gareth Morgan, 44 ans, a été tué tout comme cinq autres personnes à bord.

Selon Global News, M. Morgan, originaire de la Colombie-Britannique, transportait l’homme d’affaires britannique Richard Cousins et des membres de sa famille lorsque l’accident s’est produit, vers 15 h 15, heure locale.

La police a ouvert une enquête, tout comme le Bureau australien de la sécurité des transports.

«Nous souhaitons transmettre nos sincères condoléances aux familles», a indiqué le directeur général de Sydney Seaplanes, Aaron Shaw.

Ce dernier a souligné que le pilote avait plus de 10 000 heures de vol à son actif, dont environ 9000 en hydravion. «J'ai parlé aux parents de Gareth, qui vivent au Canada et j'ai offert nos plus sincères condoléances et nous les soutiendrons de toutes les façons possibles», a-t-il précisé.

«Nous sommes profondément choqués par cet incident et les pertes en vies humaines qui en résultent», a ajouté M. Shaw.

L’entreprise a annoncé la suspension de tous ses vols jusqu'à nouvel ordre et a assuré qu’elle collaborait avec les autorités.