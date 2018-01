Des élèves en difficulté fabriquent des cadeaux de leurs mains

La période des Fêtes aura été très spéciale cette année à l'école secondaire Charles-Gravel à Saguenay. Des élèves en difficulté d'apprentissage ont mis tous leurs efforts dans la conception de cadeaux de Noël.

Les jeunes du programme Formation préparatoire au travail apprennent à leur rythme, en créant des produits de leurs mains.

Pour la première fois cette année, ils ont fait des cadeaux pour leur propre marché de Noël scolaire.

Les élèves ont notamment transformé des bûches en chandeliers. Ils ont aussi préparé des boules de Noël contenant tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner une soupe et des pots contenant une recette de brownies.

«C'est la première fois que je fais ça au secondaire et je pense que ça va bien aller, a confié Allison Roberge. Je vais me sentir encore plus prête pour un travail plus tard.»

Dans un parcours scolaire parsemé d'embûches, ces réussites valent de l'or pour ces élèves.

«On leur fait confiance, a souligné une enseignante du programme, Myriam Gagnon. Juste de leur faire confiance, de leur donner des responsabilités, c'est merveilleux pour eux, parce que l'estime n'est pas toujours là quand ils arrivent chez nous.»

L'argent amassé avec ce marché de Noël permettra de financer la sortie de fin d'année des élèves et de récompenser leurs efforts.