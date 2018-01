Fuite d'ammoniac: une cinquantaine de personnes évacuées

Une cinquantaine de personnes a été évacuée de l’aréna Duberger en raison d’une fuite d’ammoniac, survenu un peu après 18 h, mercredi soir, à Québec.

Selon le Service de protection contre les incendies de la ville de Québec (SPIQ), personne n’a été incommodé et il n’y a eu aucun blessé. La pratique des patineurs de vitesse qui avait cours a été interrompue et toutes les autres activités ont été suspendues pour la soirée.

Le porte-parole Bill Noonan précise que le gaz se retrouve principalement dans un local annexé à l’aréna, situé au 3050 boulevard Central.

Une vingtaine de pompiers sont sur les lieux et ont effectué des lectures de présence d’ammoniac de 35 ppm à l’intérieur du bâtiment. Le système de réfrigération pourrait être en cause.

Selon l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, le seuil d’inconfort chez les individus non accoutumés en milieu industriel est de 20 à 25 ppm. En milieu résidentiel, la limite est de 8 ppm. «À 35 ppm, soit la lecture que nous avions, on peut respirer 15 minutes dans une pièce avant d’avoir de l’aide d’un appareil respiratoire et à 300 ppm, c’est la mort», a illustré M. Noonan.

Deux frigoristes se sont rendus sur les lieux pour colmater la fuite.