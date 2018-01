L'ancien dirigeant de Shaw Communications décède à l'âge de 60 ans

Jim Shaw, l'ancien président-directeur général de Shaw Communications, est décédé à l'âge de 60 ans, a annoncé l'entreprise mercredi.

«En tant que famille, nos cœurs sont emplis de chagrin. Je n'ai pas seulement perdu un frère, mais aussi un grand ami et un mentor. Nos vies ne seront plus les mêmes sans le rire de Jim et sans ses conseils», a affirmé Brad Shaw, l'actuel dirigeant de l'entreprise, dans un communiqué.

M. Shaw est décédé des suites d'une brève maladie qui n'a pas été précisée.

Jim Shaw a dirigé Shaw Communication pendant 12 ans, entre 1998 et 2010. Pendant son passage à la tête de l'entreprise, les revenus de la compagnie sont passés de 646 millions $ à 3,7 milliards $ par année.

L'ancien dirigeant avait commencé sa carrière chez Shaw en 1982 en tant qu'installateur de câble, avant de gravir les échelons de l'entreprise fondée par son père, JR Shaw.

«Les nombreuses contributions de Jim à notre entreprise font partie intégrante de la croissance de Shaw en tant que leader de l'industrie canadienne», a ajouté Brad Shaw.

Fondée sous le nom de Capital Cable Television en 1966 à Edmonton, Shaw Communications est une entreprise de télécommunication qui offre des services d'internet, de télévision et de téléphonie, principalement dans l'ouest du pays. La compagnie compte aujourd'hui 3,2 millions de clients, dont 1,9 million pour son service internet.