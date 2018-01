Les résolutions 2018 de nos vedettes

Travail, santé, famille... voici les résolutions de 10 vedettes pour l’année 2018.

«Tourner une nouvelle fiction comme réalisateur (les projets commencent à se présenter suite à Terreur 404 qui continue son parcours). Sinon, finir Formule Diaz en beauté cet hiver, plancher sur plusieurs nouveaux beaux projets qui s’en viennent en 2018, et apprendre à ne pas faire 56 jobs en même temps, même si je dis ça chaque année.» – Sébastien Diaz

«Plus de bienveillance envers moi-même. Je suis en quête d’équilibre physique depuis les dernières années, et cette année je compte bien le trouver! Je vais aussi travailler à trouver une façon juste et intègre d’exprimer mes valeurs en toutes circonstances. On a tous vu que ce n’est pas si facile que ça.» – Pénélope McQuade

«Que 2018 me fasse vivre les mêmes belles choses que 2017, sans les drames qui m’ont fait sentir comme si j’étais dans une série de Netflix.» – Maxim Martin

«J’ai la même résolution depuis trois ans, il faudrait peut-être que j’abandonne le projet et que je passe à autre chose... mais je vise encore l’équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. J’ai vécu l’année la plus folle de ma carrière cette année, et j’ai bien l’impression que l’année 2018 ne sera pas de tout repos, alors je sais déjà que ma résolution ne tiendra pas la route!» – Jean-Philippe Dion

«J’appelle les résolutions de l’année des objectifs depuis quelques années, c’est plus motivant et aussi plus facile à tenir! Comme objectifs cette année, je veux faire plus de yoga, une discipline que j’adore. Je veux aussi concrétiser un projet de documentaire que j’ai en tête depuis longtemps. Je veux passer du temps de qualité seul à seul avec chaque membre de la famille, l’objectif principal en 2018 étant de garder un équilibre sain entre ma vie personnelle et professionnelle. C’est le secret du bonheur selon moi!» – Joël Legendre

«Me sentir moins coupable quand je dis non, faire la déco de mon bureau (je repousse toujours ça à plus tard), donner une seconde chance à un projet que j’avais mis de côté et continuer de tenter de trouver un bon équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle.» – India Desjardins

«Peut-être sortir mon show en septembre prochain. Mais il faut que mon quatrieme show soit mon meilleur à date, sinon je ne sors pas ça. J’ai pris un gros break de la scène, à part ma sortie avec les P’tits pas fins, je me rends compte à quel point ça m’a manqué.» – Patrick Groulx

«Travailler plus fort et plus assidûment. J’ai des objectifs qui sont déjà en chemin. C’est de les accomplir. Sinon, continuer à aimer ma conjointe.» – Julien Lacroix

«Me mettre en forme. Mais ça va être sûrement ma résolution 2019, 2020, 2021, 2024... 2073...» – MC Gilles

«Pas de résolution! Ça sert seulement à dire quelques mois plus tard Ah, je n’ai pas tenu ma résolution. Donc, on fait les changements que l’on veut durant l’année, sans appeler ça une résolution!» – Valérie Roberts