Maisons de rêve et découvertes culinaires à CASA

Avec le retour de «Rêvons maisons» et à l'arrivée de «Bouffe MTL», CASA amorcera 2018 en parlant rénos et bouffe.

Dès samedi à midi, la chaîne spécialisée pourra compter sur la deuxième saison de son jeu-réalité «Rêvons maisons» animé par Valérie Taillefer. La valeur des propriétés de rêve visitées par les différents couples prêts à se lancer dans des rénovations variera de 700 000 $ à 3 millions $.

Le lendemain à 12 h 30, la nouvelle expédition culinaire et culturelle «Bouffe MTL» sera proposée par Yann Vallières et Jean-Michel Péloquin qui en profiteront afin de faire la connaissance de membres de moult communautés culturelles de la métropole. Au menu: déguster des tamales avec des Colombiens, des grillades en compagnie de Chiliens, des caïpirinhas aux côtés de Brésiliens et de la pieuvre grillée à l'instar des Grecs.

Produite par Datsit Studios en collaboration avec Québecor Contenu, l'émission «Rêvons maisons» sera diffusée pendant 13 semaines. En ondes grâce à Fairplay et Québecor Contenu, l'équipe de «Bouffe MTL» parcourra aussi les rues de Montréal le temps de 13 semaines.