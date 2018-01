Sous mandat d’arrestation, il accueille les policiers avec une bouteille de rhum à la main

Un homme intoxiqué qui a accueilli les policiers avec une bouteille de rhum à la main alors qu’il était sous mandat d’arrestation a été condamné à purger une peine de trois mois d’emprisonnement.

Le party du Nouvel An de Phylip Soucy, 26 ans, a pris une mauvaise tournure lorsqu’au petit matin, les policiers lui ont rendu visite au domicile où il se trouvait pour célébrer.

«Vers 4 h, les policiers ont été appelés à se rendre sur la rue du Cardinal-Persico à Sillery pour répondre à une plainte de désordre. Lorsqu’ils sont arrivés sur place, plusieurs jeunes femmes et hommes s’y trouvaient et deux des jeunes femmes ont pointé en direction de l’accusé et elles ont indiqué qu’il les avaient enfermées dans une salle de bain», a brièvement expliqué, mercredi, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Lucie Tritz.

Bien que les deux jeunes femmes aient refusé de porter plainte pour ce geste, les policiers ont interpellé l’homme désigné qui s’est dirigé vers eux, une bouteille de rhum à la main.

«En faisant les vérifications d’usage, ils se sont aperçus que monsieur était sous mandat d’arrestation, qu’il était en période de probation et qu’il lui était interdit de consommer de l’alcool. D’ailleurs, l’accusé sortait tout juste d’une thérapie de six mois», a ajouté Me Tritz.

En plus de plaider coupable à ces accusations, Soucy a réglé le dossier pour lequel il était sous mandat et qui datait du mois d’avril.

À ce moment, alors qu’il était fortement intoxiqué par l’alcool, il s’est rendu à l’hôpital de l’Enfant-Jésus où il a brisé la vitre du distributeur de billets de stationnement.

Au sortir de détention, Soucy devra respecter une période de probation de trois ans assortie d’un suivi de douze mois. Son avocat, Me Marc Delisle, a toutefois demandé à ce que le tribunal ne lui interdise pas de consommer de l’alcool durant cette période pour ne pas «le remettre en situation de bris».

«Mon client a encore un peu de misère avec la boisson malgré sa thérapie et même s’il a diminué beaucoup... Je vous suggère donc qu’il voie avec son agent de probation pour régler sa problématique», a dit l’avocat, ce à quoi le juge Carol Saint-Cyr a acquiescé.