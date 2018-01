40 000 $ récoltés pour la femme amputée de ses quatre membres

À peine 24 heures après la parution de l’article racontant l’histoire de Sabryna Mongeon, plus de 40 000 $ ont été amassés par le biais de la campagne de sociofinancement lancée par sa sœur.

«C’est vraiment incroyable, a réagi sa sœur Samantha Mongeon. J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont donné. Je n’ai même pas de mots assez grands pour leur dire à quel point on est reconnaissants.»

Sabryna Mongeon a été amputée de ses bras et de ses jambes après avoir été électrocutée lors d’un accident de voiture survenu durant la nuit de Noël, près de Gatineau.

Meilleurs soins

Au départ, la campagne de sociofinancement avait pour but de permettre à la mère de Sabryna, une travailleuse autonome, de passer le plus de temps possible au chevet de sa fille.