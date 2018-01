Alerte maximale aux avalanches dans les Alpes françaises

Le risque d'avalanche était maximal jeudi dans les Alpes françaises, après le passage de la tempête Eleanor sur l'Europe occidentale, qui a fait quatre morts en France et en Espagne, et attisé plusieurs incendies en Corse.

Pendant plus de 24 heures, des vents violents et des bourrasques de pluie ont balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Espagne, blessant des dizaines de personnes, perturbant le trafic aérien et privant des milliers de foyers d'électricité.

En France, une femme de 93 ans est morte jeudi dans sa maison inondée par une coulée de boue et d'eau en Isère (sud-est). La veille, un skieur de 21 ans avait été tué par la chute d'un arbre dans la station alpine du Morillon. Les intempéries ont également fait 29 blessés dont quatre graves.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP



































Sur l'île méditerranéenne de Corse, plus de 300 pompiers continuaient à batailler contre deux incendies persistants. Des feux d'une intensité «exceptionnelle en plein hiver», selon la préfecture, qui attribue cet événement à la sécheresse des sols mais aussi à la violence des vents.

Un peu plus de 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité en début de matinée dans tout le pays, dont 11 070 en Corse.En pleines vacances scolaires, les stations de ski des Alpes, pour la plupart fermées mercredi, redémarraient lentement et mettaient en garde contre les risques d'avalanche. De nombreux massifs ont été placés en alerte 5, le niveau maximal sur l'échelle de risque.

Val d'Isère a reporté l'ouverture de ses pistes et Chamonix interdit l'accès à la majorité des remontées mécaniques.

«L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels», a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines Skiables de France, David Ponson.

En Espagne, la côte basque, balayée par des vents violents, restait en état d'alerte, au lendemain de la mort d'un couple emporté par une vague.

Alors qu'ils se trouvaient sur la jetée d'un village côtier, un homme de 67 ans et sa femme de 65 ans sont morts noyés et un jeune homme qui a tenté de leur porter secours a été sauvé de justesse.

Le sexagénaire a perdu conscience presque immédiatement mais sa femme est parvenue à se cramponner à une corde envoyée par des passants avant de lâcher prise, emportée par le courant, a expliqué le maire de la ville voisine de Mutriku, Jose Angel Lizardi, à la télévision basque.

«Tous deux étaient sur une jetée, en train de regarder les vagues lorsqu'une grosse lame les a projetés à l'eau. Le courant les a emportés», a-t-il détaillé.

En Allemagne, où le service de météorologie Deutsche Wetterdienst (DWD) a levé mercredi soir son alerte aux vents violents, c'est désormais le niveau des eaux qui inquiète les autorités de plusieurs États régionaux.

Dans l'ouest du pays, la circulation des bateaux sur la Moselle a été interrompue après d'importantes précipitations. «La Moselle est complètement fermée», a indiqué à l'agence de presse allemande DPA Tobias Schmidt, directeur adjoint des services de la navigation de Coblence.

Le niveau du Rhin est également scruté avec attention, notamment à Cologne (ouest), où il devrait atteindre 7 mètres jeudi, et dépasser les 7,7 mètres vendredi, rapporte le quotidien allemand Bild. Le trafic fluvial, déjà restreint mercredi dans le secteur de Cologne, est suspendu à parti de 8,30 m, rappelle DPA.

Mercredi, la tempête a mobilisé les secours dans plusieurs régions d'Allemagne, où plusieurs routes ont été coupées et le trafic ferroviaire perturbé.