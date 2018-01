«Ça commence bien l’année»: vedettes et émissions phares de l’hiver

De nombreuses vedettes de TVA seront réunies dimanche, sur le plateau de l’émission spéciale «Ça commence bien l’année» animée par Julie Bélanger et José Gaudet, afin de souligner le début de la nouvelle saison télé.

Les coachs Éric Lapointe, Lara Fabian et Alex Nevsky de «La Voix VI» viendront faire part de leurs attentes pour la prochaine édition qui s’amorcera le 11 février et dont on pourra entendre un extrait musical.

Formé de Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé et Mickaël Gouin, le trio de la nouvelle comédie «En tout cas» – le premier épisode sera présenté lundi – viendra offrir quelques confidences sur ce plus récent projet, à l’instar de Ludivine Reding, Claude Legault et Lynda Johnson, principaux acteurs de la série «Fugueuse» également attendue lundi.

L’animatrice Maripier Morin, qui accueillera les concurrents du jeu «Face au mur» à compter du 23 janvier, ainsi que Guy Jodoin et Mariana Mazza, prêts à faire vivre «La magie des stars» aux téléspectateurs en janvier, figureront aussi parmi les invités de «Ça commence bien l’année» qui sera diffusée dimanche, dès 19 heures, sur les ondes de TVA.