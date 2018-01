Début de saison hâtif pour la pêche blanche à Rimouski

Les grands froids de décembre ne font pas que des malheureux. Dans le Bas-Saint-Laurent, les pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski ont pu taquiner le poisson plus tôt qu’à l’habitude cette saison.

Dès le 20 décembre, certains s'aventuraient sur les glaces. Le froid a ralenti les ardeurs entre Noël et le Jour de l'An. Mais jeudi, plusieurs sont revenus, canne à la main.

Les pêcheurs affichaient de grands sourires jeudi matin à l'embouchure de la rivière Rimouski. Certains ont atteint leur quota journalier de 60 prises en 30 minutes.

«On est venus un peu avant les grands froids, et ça mordait très bien. Ensuite, la mauvaise température nous a empêchés de venir. Mais là, on revient avec la famille. C'est une belle activité. On va en profiter pendant qu'il fait beau, avant la tempête», a raconté Ian Chouinard.

Un autre pêcheur rencontré sur la banquise, M. Poirier, en était à sa première expérience à Rimouski. «D'habitude, je pêche dans la baie des Chaleurs. Mais là-bas, ça ne mordait pas. Les marées sont trop hautes. J'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Ici, j'étais venu, et j’ai senti des petits coups sur ma ligne. Je me suis dit que j'aimais venir ici plutôt que là-bas», a-t-il expliqué.

La tempête qui était attendue jeudi dans l’est du Québec ne devrait pas compromettre la saison de pêche, puisque l'épaisseur de la glace atteint 18 pouces à certains endroits. Elle pourrait toutefois être affaiblie au large.

«On a des vents prévus du nord-est, ce qui devrait faire une grande vague. Ça va venir casser la glace par en dessous [...] Mais je pense que tout devrait bien aller quand même», a indiqué le président de l'Association des pêcheurs d'éperlans de la rivière Rimouski, Gaston Dionne.

Les cabanes de pêche pourraient être installées dès ce samedi, 10 jours plus tôt qu’à l'habitude.