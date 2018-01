Harcèlement à la piscine Sylvie-Bernier: le suspect accusé

Un homme de 50 ans d'origine asiatique, Dung Nguyen, a été accusé jeudi au palais de justice de Québec relativement à des comportements sexuels survenus à la piscine Sylvie-Bernier, située dans le secteur de Sainte-Foy.

Avant les événements survenus à la piscine, une première offense avait eu lieu dans les toilettes des dames d'une entreprise alors que l'accusé a sollicité une femme de 42 ans afin d'avoir des relations sexuelles.

Mais les événements plus récents sont survenus à la piscine Sylvie-Bernier les 21 et 30 décembre de même que le 3 janvier. L’homme a alors eu le même genre de comportement à l’endroit de quatre adolescentes âgées de 12 à 14 ans. Il a abordé ses victimes près du vestiaire réservé aux femmes et a demandé à avoir des rapports sexuels avec elles.

Arrêté une première fois le 21 décembre, il a été libéré sous promesse de comparaître et en s'engageant à ne plus se tenir à cet endroit.

Mais il a fait fi de son engagement et a récidivé exactement de la même façon le 3 janvier.

«Compte tenu de ces récidives, la Couronne n'a pas eu d'autre choix que de s'opposer à sa remise en liberté», a conclu le procureur de la Couronne Me Michel Bérubé.

Dung Nguyen fait maintenant face à des accusations de harcèlement criminel, d'incitations à des contacts sexuels sur des mineures et de flânage dans un lieu public.

Son avocat, Benoît Labrecque, a demandé à ce que son client soit évalué sur sa responsabilité criminelle. Il reviendra en cour le 8 février prochain, mais demeure détenu pour le reste des procédures.