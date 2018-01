La Tuque: la sécurisation de la route 155 accuse du retard

Ça fait des années que la Ville de La Tuque, en Mauricie, considère le kilomètre 107 de la route 155 comme l'un des endroits les plus dangereux de son territoire et les modifications pour rendre l’endroit plus sécuritaire tardent à venir.

«C'est inacceptable qu'on ne procède pas plus vite, déplore Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque. Je pèse mes mots, mais pour moi oui, c'est de la négligence.»

Ghislaine Hudon, la mairesse de Lac-Bouchette, une municipalité un peu plus au nord également traversée par la 155, va dans le même sens.

«Je ne comprends pas ce qui se passe avec le ministère, ce sont de belles paroles, mais on ne passe pas à l'action.»

Depuis l'accident qui a coûté la vie à Stéphanie Deschamps et sa fille de 10 ans, il y a un an, seul un panneau de signalisation a été changé. La limite de vitesse a été réduite de 90 à 70 km à l'heure. Le ministère des Transports du Québec a pourtant promis de revoir le tracé de cette courbe hautement accidentogène. Douze mois plus tard, le projet est toujours coincé sur les planches à dessin.

La patience des élus est saturée. La Sûreté du Québec doit régulièrement y intervenir. Pas plus tard que mercredi dernier, deux autres accidents y sont survenus.

La chaussée est cahoteuse et peu adhérente en présence de neige ou de gadoue. La courbe est prononcée. Les voitures qui arrivent de La Tuque ont souvent tendance à être déportées en sens inverse.

Le ministère doit d'abord procéder à quelques expropriations. Selon l'échéancier présenté à la Ville de La Tuque, on pourrait devoir attendre jusqu'en 2020 avant de circuler sur route plus sécuritaire.