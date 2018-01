Les Maritimes également touchées par la tempête musclée

La tempête qui frappe la côte est américaine est également durement ressentie du côté des provinces canadiennes de l’Atlantique.

En Nouvelle-Écosse, des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises étaient sans électricité en soirée, jeudi.

À 19 h 45, heure locale, Nova Scotia Power indiquait sur son site internet que 70 344 abonnés étaient privés de courant à l’échelle de la province en raison de 741 pannes actives.

Nova Scotia Power assurait en début de soirée que ses équipes étaient sur le terrain afin de rétablir le courant là où les conditions le permettaient, mais qu’elles étaient «mises au défi par les grands vents».

En après-midi, l’entreprise a mis à la disposition des gens affectés par les pannes ses quatre centres de paiement de Kentville, Chester, Stellarton, Shelburne, ainsi que son siège social de Halifax afin qu’ils puisent s’y réchauffer, prendre un café ou un chocolat chaud et recharger leurs téléphones ou autres appareils.

Une demi-douzaine d’autres centres de réconfort, dans des casernes de pompiers et des centres communautaires, ont aussi été ouverts jeudi dans d’autres villes affectées par la tempête.

Plusieurs écoles ont été fermées jeudi en Nouvelle-Écosse et pourraient l’être encore vendredi, ont mentionné les autorités concernées.

La province était, jeudi, confrontée à d’importantes chutes de neige, de grésil et de pluie, avec des vents dépassant les 100 km/h qui ont brisé des arbres en certains endroits. Des inondations pourraient aussi se produire dans certaines régions, dont celle de Halifax, pour lesquelles Environnement Canada a émis des avertissements d’onde de tempête.

La situation devait se détériorer plus tard en soirée et durant la nuit avec des rafales et une baisse marquée de la température.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas épargnés, visés comme la Nouvelle-Écosse par des avertissements de tempête hivernale.

Pour l’Île-du-Prince-Édouard, Environnement Canada prévoyait d’importantes chutes de neige accompagnées de vents allant jusqu’à 90 km/h avec des pointes à 110 km/h jeudi. Plus de 25 cm de neige y étaient prévus jusqu’en soirée avant que les précipitations ne se transforment en grésil et en pluie.

Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévoit de 25 à 45 cm de neige durant cette tempête, avec jusqu’à 30 mm de pluie pour certaines régions. Des vents de 70 à 90 km/h sont prévus pour le Nouveau-Brunswick où les risques d’inondations sur les côtes sont également présents. Peu avant 20 h, jeudi, Énergie NB Power rapportait 64 pannes sur son territoire affectant au total 12 464 abonnés.