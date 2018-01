Les promoteurs de minimaisons à la conquête de la province

Le projet de quartier de minimaisons de Sherbrooke pourrait être exporté ailleurs au Québec. Des promoteurs vont créer un mouvement pour faire la promotion de ce type d'habitation à travers la province.

Le Mouvement québécois des minimaisons sera créé à Sherbrooke le 27 janvier prochain au Centre Julien-Ducharme. Il aura pour mission de faire la promotion de ces petites habitations à travers le Québec.

Le Petit Quartier à Sherbrooke sera le premier du genre en milieu urbain au Québec. Les maisons auront une superficie d'environ 480 pieds carrés, et vont se vendre entre 105 000$ et 140 000$. À l'heure actuelle, il en reste 13 à vendre.

Le mouvement compte faire la de la promotion et de l'éducation sur ce type d'habitation auprès des différents paliers de gouvernement. L'idée est que des quartiers de minimaisons fassent leur apparition partout dans la province. Les instigateurs du projet estiment qu'il s'agit d'un concept intéressant pour les municipalités qui doivent se réinventer et attirer des familles.

Les promoteurs espèrent commencer la construction, et même terminer le tout pour 2018. Les documents nécessaires ont tous été remplis à la Ville de Sherbrooke, mais encore bien des étapes restent à franchir, notamment avec le ministère de l'Environnement et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La première réunion du Mouvement québécois des minimaisons aura lieu le 27 janvier prochain à 14h au Centre Julien-Ducharme. En plus d'élire les membres du conseil d'administration, les bases du mouvement seront jetées et le mandat du mouvement défini. Les citoyens sont invités à prendre part à cette réunion.