Les stations de ski restent optimistes pour le reste de l’hiver

Si les Québécois ont boudé les pentes de ski en raison du froid polaire durant la période des Fêtes, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) s’est cependant dite optimiste jeudi pour le reste de la saison hivernale.

«La période des fêtes, qui représente en moyenne 20 % de la saison de ski pour les stations, s'annonce plutôt décevante», a fait savoir l’organisation par communiqué.

En 2016, l’achalandage du temps des Fêtes dans les stations de ski s’était élevé à 1,2 million de visites. Pour 2017, les chiffres préliminaires de l’ASSQ indiquent un retour à la moyenne des dernières années, sous la barre du million de visites.

En raison des chutes de neige importantes qui devaient s’abattre sur la province à partir de jeudi, du bon état des pistes et des températures plus clémentes, l’organisation qui représente plus de 70 stations au Québec a dit «entrevoir positivement» le reste de la saison et la fin des congés des Fêtes.

«La période des Fêtes s'étirera jusqu'au 7 janvier cette année et nous sommes convaincus que le bilan préliminaire s'améliorera grandement au cours des prochains jours», a déclaré Yves Juneau, président-directeur général de l’ASSQ.

Il mise beaucoup sur les mois de janvier et février, qui représentent 42,5% de l’achalandage des stations de ski.