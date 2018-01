«Nous avons fait 14 km en neuf heures», raconte une Québécoise

«Catastrophique», «chaotique». Voilà comment une Québécoise décrit la situation de la tempête aux États-Unis alors qu’elle et sa famille tentent de peine et de misère de rentrer au Québec après un séjour en Floride.

En entrevue sur les ondes de LCN jeudi matin, Fouzia Sahrane était toujours coincée sur l’Interstate 95, qui relie la Floride à la frontière canado-américaine.

«Ça se passe très mal. L’autoroute est glacée. Nous sommes partis hier matin et on devait se rendre à notre hôtel à la fin de la Caroline du Sud vers 18h, mais on n’est toujours pas arrivés, a raconté la femme, 13 heures plus tard. Nous avons fait neuf miles, ce qui équivaut à environ 14 kilomètres, en neuf heures.»

Mme Sahrane, qui dit avoir vu seulement deux autopatrouilles et une saleuse au total, relate le chaos vécu par les gens.

«Près de la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Sud, il y avait des voitures qui manquaient d’essence, des enfants qui pleuraient parce qu’ils n’avaient rien à manger... Quand on a pu prendre une sortie, tous les établissements de restauration rapide étaient fermés parce qu’ils n’avaient plus de nourriture. Ils étaient dévalisés. C’est l’apocalypse, quoi.»

La Québécoise fait un parallèle avec le cafouillage de l’autoroute 13, en mars dernier à Montréal, alors que des centaines de personnes étaient restées coincées pendant des heures en pleine tempête.

«On a pensé aux gens de l’autoroute 13, mais je dirais multiplié par des centaines de fois en raison du nombre de personnes touchées», conclut Fouzia Sahrane.