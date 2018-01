Pénurie de main-d'oeuvre: Trois-Rivières veut trouver des solutions

Trois-Rivières se montre de plus en plus préoccupée par la pénurie de main-d'oeuvre.

Il s'agit pour le commissariat industriel local «d'un problème pour lequel il faut trouver des solutions». On table notamment sur l'immigration et sur la contribution des assistés sociaux aptes au travail. Il est également proposé de repousser au-delà des 65 ans l'âge de la retraite.

«Pourquoi demander à des gens qui sont très compétents de prendre leur retraite parce qu'ils ont 65 ans», plaide le directeur d'Innovation et développement économique Trois-Rivières, Mario De Tilly.

«Si on était capables de prolonger cette période de travail de un, deux, trois, quatre ou même cinq ans, ce serait tout à fait bénéfique pour notre milieu.»

Au cours de la période des Fêtes, des employés de l'atelier d'usinage FAB 3R se sont privés de leurs congés et ont poursuivi le travail. L'entreprise est en manque de main-d'œuvre, notamment de soudeurs.

Le bureau de la FTQ en Mauricie estime que si les salaires étaient meilleurs et plus attrayants, on ne parlerait pas de pénurie.

«C'est sûr que lorsqu'on finit une formation de soudure et qu'on va commencer à 14$ ou 15$ l'heure, quel intérêt pour moi, un jeune, d'aller dans cette formation-là», se questionne le directeur régional de la centrale syndicale, David Maden.

En février prochain, Trois-Rivières enverra une mission de recrutement en France. Le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, ne se prive pas de passer le mot lorsqu'il en visite à l'étranger, c’est-à-dire que le Québec et la Mauricie ont des emplois à offrir.

«Quand je me déplace à travers le monde, je dis souvent que ce qui est le plus difficile maintenant à trouver c'est le capital humain», confie le ministre Champagne.