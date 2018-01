Surtaxe sur le papier: l’inquiétude est palpable à l’usine d’Alma

Après le succès obtenu suite au redémarrage de la machine à papier numéro neuf de son usine d’Alma, Produits forestiers Résolu est sur le qui-vive.

Les nouveaux droits compensatoires que pourrait imposer le département américain du Commerce sur différents types de papier font craindre le pire.

L’éventuelle surtaxe qui pourrait être imposée sur différents types de papiers est un autre coup dur qui pointe à l’horizon pour les travailleurs de la papetière d’Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il risque d’anéantir tous les efforts qui ont été déployés notamment, en marge du récent redémarrage de la machine à papier numéro neuf. Celle-ci était fermée depuis deux ans.

«Avec les contraintes, nous avons réussi à relever des défis et à redémarrer cette machine. Si on arrive avec une surtaxe, on ne sait pas où sera notre marge de manœuvre», affirme Pierre Tremblay, président du Syndicat des employés professionnels et de bureau. «C’est une xième tuile depuis 20 ans. Ce n’est pas agréable pour les gens», déplore le président du Syndicat CSN, Jean-Pierre Lebel.

En terre almatoise, l’inquiétude est palpable. Le sujet est sur toutes les lèvres, surtout dans le contexte où l’industrie des pâtes et papiers réussit difficilement à survivre et où elle doit demeurer compétitive. «Les marges de profits sont toujours minimes. Le marché est en décroissance et ce sont nos produits qui sont directement ciblés», pointe Pierre Tremblay. «C’est très préoccupant. À l’usine, on est constamment en mode survie», commente le syndiqué Sylvain Dupérré.