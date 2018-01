Tourmentés parce qu’ils n’ont pu sauver l’enfant

Cinq amis réunis pour célébrer le Nouvel An sont toujours sous le choc deux jours après avoir tout fait pour sauver un bambin de 3 ans, mort dans un incendie.

Carmine Zappia avait invité quatre amis pour un souper à la raclette le 1er janvier afin de célébrer la nouvelle année dans son logement de la rue Massicotte, à Trois-Rivières.

Les cinq copains dans la vingtaine ont entendu crier à l’aide vers 00 h 30, dans la nuit de lundi à mardi.

«J’ai regardé par une fenêtre, et j’ai vu mes deux voisins en sang qui s’en venaient chez nous», raconte Carmine Zappia, 28 ans.

Johannie Livernoche et Gaëtan Massicotte venaient de sauter de la fenêtre du deuxième étage de la maison qu’ils louaient. Ils étaient presque nus et s’étaient coupés à plusieurs endroits.

Tourbillon de feu

Leur fils, Thomas Livernoche, 3 ans, était toujours prisonnier du brasier.

Depuis les événements, les amis ont de la difficulté à dormir et pensent constamment aux victimes et à leur famille. Ils savent qu’ils n’auraient pas pu faire plus, mais se demandent tout de même s’ils n’auraient pas pu sauver l’enfant.

«La madame n’arrêtait pas de dire que son bébé était en haut, à côté de la fenêtre d’où ils ont sauté», poursuit M. Zappia.

Un des amis du groupe, Tommy-Williams Nadeau-Paradis, s’est alors empressé de contacter les services d’urgence tandis que M. Zappia, Marco Gignac et Maxime Lefebvre ont foncé vers la maison en flammes pour tenter de sauver le petit Thomas.

M. Zappia a brisé la fenêtre de la porte d’entrée pour aller chercher le garçon. Son ami Marco Gignac l’a suivi à l’intérieur.

Ils ne pouvaient cependant pas monter à l’étage, où l’enfant devait se trouver.

«J’ai vu un tourbillon de flammes qui sortaient des escaliers», dit M. Zappia.

Ils n’ont pas eu le choix de ressortir pour ne pas y laisser leur peau eux aussi.

Une fois à l’extérieur, Maxime Lefebvre a soulevé Carmine Zappia en faisant la courte échelle pour tenter d’atteindre la fenêtre où le petit se trouvait, mais en vain. La scène a été filmée par une caméra de surveillance.

«Ça n’arrêtait pas de glisser et j’avais une main blessée parce que j’avais cassé la vitre dans la porte», se désole M. Zappia.

Pendant ce temps, Roxanne Turcotte s’est réfugiée chez M. Zappia avec les deux parents pour leur prodiguer les premiers soins.

Elle s’est rendue dans la salle de bain avec Mme Livernoche afin de tenter d’arrêter le sang qui coulait par de multiples coupures.

«Elle voulait voir son gars. Elle disait qu’elle ne pouvait pas vivre sans lui. C’était horrible», dit-elle.

Tourmentés

Pendant ce temps, le père était en panique. Il entrait dans l’appartement pour voir sa conjointe et ressortait aussitôt pour aller voir l’incendie.

«On est tous un peu tourmentés de ce qui s’est passé, mais tout le monde a fait de son mieux», mentionne Roxanne Turcotte.

La police de Trois-Rivières a confirmé mercredi qu’un article de fumeur est à l’origine de l’incendie.