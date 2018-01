WSP se paye une compagnie finlandaise

La firme de génie-conseil WSP poursuit ses achats à l’étranger en avalant une compagnie finlandaise, ISS Proko.

Déjà présente dans ce pays, l’entreprise montréalaise estime que cette acquisition lui ouvre la porte pour devenir l'une des trois plus importantes dans le domaine du bâtiment en Finlande.

«L'ajout d'ISS Proko à l'équipe de WSP consolide notre part de marché dans le secteur du bâtiment, tout en nous permettant de développer nos services d'ingénierie et de consultation à travers le pays», a indiqué Kirsi Hautala, directrice générale de WSP en Finlande, par communiqué.

ISS Proko a 135 employés et elle possède 12 bureaux en Finlande, ayant «une expertise en gestion de projets et de la construction, en supervision, en évaluation et en inspection».

Le montant versé par WSP au propriétaire de la compagnie finlandaise, ISS A/S, n’a pas été divulgué. Cet achat a été financé par ses liquidités et du crédit qu’elle avait déjà obtenu.