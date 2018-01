Agressions sexuelles sur une mineure: le chef McKenzie est acquitté

Le chef innu d’Uashat mak Mani-Utenam, Mike McKenzie, a été acquitté des accusations d’agressions sexuelles sur une mineure qui pesaient contre lui. Il dit avoir beaucoup souffert de sa mise en accusation et se dit prêt à reprendre complètement son rôle de chef.

L'homme de 43 ans est sorti très soulagé de la salle d’audience en fin d’après-midi, vendredi. Il a reçu de nombreuses accolades de personnes qui s’étaient déplacées pour entendre la décision du juge, dont sa femme qui avait témoigné en sa faveur lors du procès.

Le juge Michel Dionne a lu sa décision par visioconférence de Baie-Comeau puisqu’il n’a pas pu se déplacer à Sept-Îles à cause de la tempête. Il a motivé sa décision par de nombreuses contradictions et fabulations dans le témoignage de la plaignante. Elle avait affirmé avoir été agressée sexuellement par l’homme en 2000 lors des jeux autochtones interbandes à Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean à l’âge de 13 ans alors que Mike McKenzie avait 26 ans et qu’il était chef de mission.

Selon le juge, la preuve n’était pas assez solide pour le déclarer coupable.

Mike McKenzie tourne la page sur un épisode douloureux.

«Ç’a été vraiment très dur moralement», a-t-il déclaré. «Je vais reprendre mes fonctions de chef. J'ai toujours travaillé pour mon peuple et je veux continuer de finir mon mandat. Je suis très satisfait du verdict. J'aimerais avoir un respect envers ce verdict.»

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales examinera la possibilité de porter la décision en appel.

«C'est une déception. Une déception pour la victime. C'est toujours difficile des dossiers d'agression sexuelle», a noté Steeve Beaupré, procureur de la Couronne. «Il s'agit de dossiers dans lesquels la crédibilité des parties est en cause.»

La plaignante n’était pas présente lors du prononcé du verdict. Mais quelques-uns de ses proches s’étaient déplacés au palais de justice.