Des entraves dues au déneigement, en plus de fermetures

Les opérations de déneigement vont ralentir les automobilistes sur les autoroutes de la région de Montréal en fin de semaine.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévient que le déplacement et le soufflage de la neige causeront des entraves et des fermetures ponctuelles.

Ces obstacles potentiels s’ajoutent aux fermetures qui auront lieu sur les autoroutes 15 et 720 en raison des travaux.

L’autoroute 15 sera fermée en direction sud dans la nuit de samedi à dimanche, de 23 h à 7 h, entre l’échangeur Décarie et l’entrée de la rue Jean-Talon. Le détour se fera par le boulevard Décarie.

En raison de cette fermeture, dès 22 h, les bretelles de l’autoroute 40 est et ouest pour accéder à l’autoroute 15 Sud seront fermées, en plus de l’entrée du boulevard Marcel-Laurin et de celle de l'avenue Royalmount.

L’autoroute 720 sera également inaccessible en direction ouest entre la rue Panet et l’entrée de la rue Saint-Antoine à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, dans la nuit de dimanche à lundi. La fermeture débutera à minuit et se prolongera jusqu’à 5 h.

Cela entraînera à partir de 23 h 30 la fermeture de l’entrée commune des rues Sanguinet et Saint-Antoine Est, ainsi que de la bretelle d’accès à l’autoroute 10 Est. Le MTQ suggère d’emprunter le boulevard Robert-Bourassa comme solution de rechange.