Garde côtière: l’état des brise-glace mis en doute

Alors que la Garde côtière se défend de laisser le fleuve à découvert et de placer des bateaux à risque de demeurer prisonnier des glaces comme ce fut le cas cette semaine, le syndicat représentant les employés sonne l’alarme sur l’état des brise-glaces qui naviguent sur le Saint-Laurent.

Le vice-président de l’Union canadienne des employés des transports (UCET), qui représente les employés de la Garde côtière, s’est dit peu surpris de voir le traversier Alphonse-Desjardins dégagé des glaces par un bateau privé mercredi. Les navires de la Garde côtière étaient indisponibles à ce moment, l’Amundsen étant en réparation et le Terry Fox incapable de quitter le quai en raison d’un bris de moteur.

«Il y a de la mauvaise planification qui a été faite. La première chose qu’on s’aperçoit, c’est que vu que l’entretien des navires a été fait de manière inadéquate depuis des années, on se retrouve avec des bateaux à problèmes», déplore Louis Cannon, vice-président québécois de l’UCET, qui ne mâche pas ses mots pour décrire la flotte de brise-glaces. «Ce sont des charrettes.»

Hiver difficile à prévoir

Pour le syndicat, la situation qui est de plus en plus critique année après année pourrait bien atteindre de nouveaux sommets cet hiver. Des événements comme ceux des dernières semaines pourraient se répéter, craint le syndicat.

«Ça va être un des pires hivers en 15 ans et on n’a pas un brise-glace sur lequel on peut compter», estime M. Cannon, qui déplore que la Garde côtière ait laissé les choses dégénérer. «Ils sont responsables de leurs problèmes parce qu’ils n’ont pas voulu les régler.»

Admettant que la flotte est effectivement vieillissante, la commissaire adjointe de la Garde côtière pour la région du Centre et de l’Arctique refuse de condamner les navires. Julie Gascon affirme avoir pleine confiance en ses effectifs.

«Présentement avec nos unités déployées telles qu’elles le sont, on répond à la demande et on rencontre nos niveaux de service. Tous nos navires sont déployés pour offrir des services à la population», assure Mme Gascon, qui précise avoir aussi des solutions pour des situations urgentes. «Nous avons des plans de contingences qui permettent de faire appel à des navires de régions adjacentes ou à des ressources qui ont été préalablement accréditées.»

État des navires

La commissaire explique également que d’importants travaux «d’extension de vie» sont en cours sur divers navires. Ces remplacements de pièces et ces remises à niveaux permettront de compter sur les brise-glaces actuels pour plusieurs années encore, assure la Garde côtière. «Avec ces opérations d’extension de vie, on peut aller chercher de 10 à 15 ans de prolongement», précise Julie Gascon.

Ces prétentions n’impressionnent toutefois pas le syndicat des employés qui estime que ces opérations de mise à niveau auraient été d’actualité il y a plusieurs années déjà. «Le gros problème, c’est les bateaux. Et on ne verra pas le bout de ça parce qu’ils continuent à faire des réfections qui sont inutiles. Normalement, ces bateaux-là auraient déjà dû être mis au rancart. Ou les améliorations qu’on fait actuellement, elles auraient dû être faites il y a 15 ans.»

Problèmes à la traverse

Les services à la traverse Québec-Lévis ont dû être interrompus encore une fois vendredi après-midi en raison des conditions de glaces compliquées sur le fleuve. La Société des traversiers du Québec (STQ), invoque un enjeu de sécurité pour expliquer sa décision.

«C’est vraiment une situation qui est "monitorée" d’heure en heure. L’objectif est toujours de respecter l’horaire établi, mais ça doit toujours être fait de façon sécuritaire», explique Maryse Brodeur, porte-parole de la STQ.

Il s’agissait de la huitième journée consécutive où des conditions de navigation forçaient l’arrêt du service entre Québec et Lévis pour des périodes plus ou moins longues. Mercredi, un traversier est notamment demeuré coincé dans les glaces pour une période de plus de quatre heures avec une vingtaine de passagers à bord.