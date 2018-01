Ils fuient le froid... pour le froid

Incapables d’échapper à l’hiver, des vacanciers québécois qui espéraient fuir le climat polaire qui a sévi pendant les Fêtes se retrouvent maintenant à grelotter en Floride, où le mercure a chuté vertigineusement.

«C’est vraiment décevant. On vient en Floride pour fuir le froid et ne pas avoir à déneiger sa voiture, mais finalement on n’est pas trop dépaysé. Il a fait 4 degrés [Celsius] la nuit dernière», soupire Maxim Cliche, qui pensait passer deux semaines au bord de la plage à Dania Beach, près de Fort Lauderdale.

M. Cliche et sa conjointe ont plutôt revêtu leur coton ouaté et la seule paire de jeans qu’ils avaient apportée pour passer tout leur temps dans les centres d’achats avec leur petite fille de 7 mois.

Les États-Unis vivent présentement une importante tempête hivernale mêlée à du froid intense. La Floride a même reçu sa première neige en 29 ans alors que les habitants de la ville de Tallahassee, située au nord-ouest du «Sunshine State», ont vu quelques flocons tomber mercredi.

Première neige en 29 ans

À Orlando, le mercure est descendu au point de congélation dans la nuit de mercredi à jeudi.

«On dirait que le froid nous a suivis en avion. On a gelé durant la nuit, ce n’est pas très bien isolé. On a réussi à se trouver une couette et à mettre l’air conditionné en mode air pulsé pour pousser un peu d’air chaud», raconte François Bachmann, qui est dans la ville de Mickey Mouse avec sa conjointe depuis trois semaines.

Les météorologues annonçaient aussi du gel pour certaines villes de la Floride la nuit dernière, comme à Sarasota, à l’ouest de l’État.

Les membres de la famille de René Turgeon qui est à Boynton Beach, un peu plus au sud, ont aussi dû revêtir leur chandail chaud, leur pantalon et leurs souliers. Il ne faisait que six degrés à l’extérieur en matinée, jeudi.

«Le fond de l’air est vraiment froid. La plage, on oublie ça, c’est impossible. On est en train de penser à s’acheter des gants et des manteaux», lance M. Turgeon.

Coincés dans la tempête

De nombreux Québécois ont aussi été coincés dans la tempête sur le chemin pour se rendre en Floride ou en voulant revenir chez eux.

Une partie de la route Interstate 95 qui traverse notamment la Caroline du Nord et du Sud ainsi que la Géorgie, un État voisin de la Floride, était glacée mercredi et jeudi. La neige nuisait aussi à la visibilité.

D’importants bouchons de circulation se sont formés à plusieurs endroits.

«Les camions bloquaient les routes, car ils n’arrivaient pas à monter les côtes. Près de Savannah [en Géorgie], nous avons dû arrêter complètement durant 1 h 30», raconte Stéphanie Thériault, qui faisait le chemin de la Floride vers Laval avec son conjoint et leurs trois enfants.

Claudine Jalbert et son conjoint ont fui le froid polaire de Val-David, dans les Laurentides, le 2 janvier, pour finalement se retrouver en pleine tempête en Caroline du Nord mercredi. Ils ont mis plus de 10 heures pour un trajet qui en prend normalement à peine deux.

«C’était épouvantable, il y avait des camions en portefeuille, des dizaines de sorties de route. On était incapables de trouver un hôtel, tout était plein, les gens étaient stationnés partout pour tenter de se reposer. C’était très stressant», mentionne-t-elle.