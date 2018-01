La «bombe» évitée à Montréal, mais pas le retour du temps glacial

Si la grande région de Montréal a évité la «bombe météo» qui s’est abattue sur l’Est-du-Québec, elle sera de nouveau confrontée à des températures glaciales dès ce week-end.

«Montréal est épargnée parce qu’elle se retrouve en bordure du système. On peut s’attendre à une légère chute de neige, jusqu’à 5 cm [la nuit dernière], mais surtout des rafales pouvant aller jusqu’à 60 km/h et de la poudrerie par endroits», explique Catherine Vallières, météorologue pour Environnement Canada.

À cela s’ajoutent de 2 à 4 cm de neige qui sont prévus pour vendredi à Montréal.

«Après la tempête, des avertissements de froid extrême seront en vigueur. Les températures ressenties oscilleront de -30 à -35 °C», indique Mme Vallières, ajoutant que le mercure devrait s’adoucir au début de la semaine prochaine.

Gaspé durement touchée

La ville de Gaspé et la pointe de la Gaspésie ont été touchées de plein fouet par la «bombe météo» alors que près de 50 cm de neige et des bourrasques allant à 100 km/h étaient attendus la nuit dernière.

«Les gens vont se lever vendredi et il y aura beaucoup de neige. On peut prévoir que les conditions routières seront très difficiles. La visibilité sera également nulle avec les vents forts qui sont prévus», précise Bertin Ossonon, météorologue à MétéoMédia, qui qualifie l’événement de « bombe météorologique ».

Le Bas-Saint-Laurent, la région de la Capitale-Nationale, la Beauce et l’Estrie seront également touchés.

«À la veille [jeudi] de la tempête hivernale qui sévira sur le Québec, les équipes de la sécurité civile et la Sûreté du Québec surveillent la situation de près et sont prêtes à intervenir», a écrit jeudi sur Twitter le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, se faisant rassurant.

Des routes ont été fermées en raison des mauvaises conditions climatiques, a pour sa part indiqué jeudi Transports Québec.

Maritimes affectées

La tempête hivernale a aussi été durement ressentie du côté des Maritimes, jeudi.

On a rapporté de nombreuses pannes de courant en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

L’Île-du-Prince-Édouard n’est pas épargnée.

On prévoyait de 25 à 45 cm de neige la nuit dernière, avec jusqu’à 30 mm de pluie et de grésil pour certaines régions, en plus de vents allant jusqu’à 90 km/h, avec des pointes à 110 km/h.