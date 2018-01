Le fédéral détaille son règlement pour contrer l’exposition à l’amiante

Ottawa a présenté vendredi son nouveau règlement visant à éliminer au Canada tout marché pour l’amiante.

Publiées dans la Gazette officielle, les nouvelles directives interdiraient l’utilisation, la vente, l’importation et l’exportation d’amiante ainsi que des produits qui en contiennent.

Le règlement interdirait également l’utilisation et la vente de produits contenant de l’amiante et qui sont actuellement entreposés ou qui n’ont pas encore servi. De tels stocks de produits de l’amiante devront être détruits.

Le gouvernement avait annoncé à la fin 2016 qu'il comptait restreindre l’utilisation de l’amiante d’ici 2018.

La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, estime que les changements proposés permettront «de protéger tous les Canadiens contre l’exposition à cette substance toxique».

Les citoyens et les groupes concernés peuvent soumettre leurs commentaires au gouvernement fédéral jusqu’au 22 mars. Une version définitive du règlement sera ensuite rédigée et entrera en vigueur plus tard en 2018.

L’amiante est un cancérogène reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1987. «L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies potentiellement mortelles, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon», précise le document d’information du fédéral.

Il n’y a plus de mine d’amiante en exploitation au Canada depuis 2011.