Le meurtrier Jean-Guy Colbert ne sortira pas de prison

Le meurtrier et délinquant dangereux déclaré Jean-Guy Colbert échoue dans sa tentative d'obtenir l'autorisation de quitter le pénitencier.

Dans une crise de jalousie, l'homme de Trois-Rivières maintenant âgé de 75 ans avait étranglé sa conjointe en 1982.

«Vous présentez un risque élevé de récidive générale et violente», note la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans sa décision à propos de Colbert.

«Vous n'avez effectué aucun progrès observable et mesurable de nature à abaisser le risque de récidive», ajoute-t-elle.

En 1983, Colbert avait été condamné à la prison à vie. En 1995, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle, mais avait recommencé à harceler une ancienne victime. Il avait à nouveau été arrêté et condamné pour agression sexuelle, harcèlement criminel et menaces. On l'avait alors déclaré «délinquant dangereux» de sorte qu'il pourrait devoir finir ses jours en détention.

Jean-Guy Colbert peut être considéré comme un criminel d'habitude. Il avait commis son premier crime en 1956, soit un cambriolage qui lui avait valu trois ans de réclusion.

La Commission des libérations conditionnelles demeure ferme et intransigeante à son endroit. Non seulement lui refuse-t-elle une libération totale, mais elle ne veut même pas entendre parler d'une semi-liberté.