«L'enfant-tueur» de Liverpool inculpé pour pédopornographie

Jon Venables, un des deux «enfants-tueurs de Liverpool» connu au Royaume-Uni pour avoir torturé et tué un garçonnet de deux ans en 1993, a été inculpé pour des infractions relatives à des images de pornographie infantile, a annoncé vendredi le parquet.

Il a été placé en détention en novembre dernier, et doit être jugé prochainement sous sa nouvelle identité. Aucune information sur le lieu ou la date du procès ne sera fournie, a souligné le parquet.

«L'homme connu sous le nom de Jon Venables a été inculpé pour des infractions relatives à des images obscènes d'enfants et sera traduit devant une cour d'assises», a précisé le parquet.

En 1993, Jon Venables et Robert Thompson, âgés de 10 ans à l'époque, avaient enlevé, torturé et tué le petit James Bulger à Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre). Le corps du garçonnet avait été retrouvé deux jours plus tard à proximité d'une voie ferrée. L'affaire avait provoqué un grand émoi dans le pays.

Les deux condamnés avaient bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en 2001 et avaient reçu de nouvelles identités pour leur éviter de subir des représailles.

En 2010, Jon Venables avait écopé de deux ans de prison pour possession d'images de pornographie infantile à l'issue d'un procès où il avait plaidé coupable.

Étant donnée sa nouvelle identité protégée, seul le juge avait pu le voir, via vidéoconférence, pendant l'audience.