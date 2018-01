Les opérations toujours perturbées à Montréal-Trudeau

Les opérations sont grandement perturbées pour une deuxième journée à l’aéroport Montréal-Trudeau alors que des dizaines de vols en provenance ou à destination de la métropole sont retardés, voire carrément annulés.

Ce sont encore une fois les liaisons impliquant les aéroports du nord-est des États-Unis et de l’est du Canada qui pose problème. Des vols à destination de New York, Boston, Newark, Sept-Îles, Baie-Comeau et Halifax ont entre autres été annulés. Plusieurs vols en provenance des mêmes destinations sont aussi perturbés.

La patience sera donc de mise, encore aujourd’hui, pour les voyageurs.

Ceux qui doivent prendre l’avion aujourd’hui sont invités à confirmer leur horaire de vol auprès de leur transporteur aérien ou encore en consultant le site web d’Aéroports de Montréal.