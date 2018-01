L’est du Québec frappé par la bombe météo et le froid

En plus de la bombe météo qui touche plusieurs régions du Québec, dont l’est du Québec, les températures seront froides pour la journée de vendredi.

Des avertissements d’onde de tempête, de tempête hivernale et de froid extrême étaient toujours en vigueur vendredi matin dans plusieurs régions du Québec, selon Environnement Canada.

Ainsi pour l’est du Québec, 5 à 10 centimètres étaient prévus dans la journée, tout comme pour le bas du fleuve, la Côte-Nord avec des rafales vents d’environ 100 km/h.

Jusqu’à 15 centimètres de neiges supplémentaires étaient prévus d'ici samedi matin sur la rive nord de la péninsule gaspésienne ainsi que sur la Côte-Nord.

Pour les secteurs de Mont-Joli et Le Bic/Rimouski, un avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier a été émis conjointement par Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada de la région du Québec.

Les météorologues estimaient notamment la combinaison de vents forts à violents et la période actuelle de marées à fortes amplitudes risquait «de provoquer un déferlement de vagues le long de la côte dans le voisinage de différentes localités comme Rimouski, Matane, Natashquan, Minganie ou encore Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Par ailleurs en plus de la neige parfois forte et de la poudrerie, Environnement Canada notait en milieu de matinée des températures avec un réfroissement éolien de -17, à Rimouski et dans l’est du Québec.

À Montréal, les températures étaient encore plus froides avec -35. Les météorologues prévoyaient pour la journée une accumulation de 2 à 4 cm de neige et des vents d'ouest de 40 km/h avec rafales à 60.