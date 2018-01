Loto-Québec a fait un nombre record de millionnaires en 2017

Loto-Québec a fait 132 nouveaux millionnaires en 2017, «l’année la plus chanceuse de tous les temps pour les Québécois à la loterie», a indiqué la société d’État, vendredi.

L’ancien record datait de 2016. Cette année-là, 104 lots d’au moins 1 million $ avaient été distribués.

«L’année 2017 a été exceptionnelle, avec notamment trois gros lots de 60 000 000 $, soit le plus gros montant jamais remis par Loto-Québec, et un total de plus de 1 milliard $ remis en lots aux Québécois », a indiqué par communiqué Isabelle Jean, vice-présidente aux affaires publiques chez Loto-Québec.

Un de ces gros lots a d’ailleurs fait plusieurs heureux, puisqu’un groupe familial de 28 personnes de la Montérégie et du Centre-du-Québec ont pu se partager la cagnotte.

Les deux autres gros lots de 60 millions $, également obtenus grâce à Loto-Max, ont été remportés par un couple du Saguenay–Lac-Saint-Jean et par un groupe de neuf collègues de Montréal.

La loterie du 6/49, en vertu de ses lots garantis de 1 million, a également permis de faire 21 nouveaux millionnaires.

Finalement, 15 lots de 1 million $ ont été gagnés grâce à l’Extra.