MMA: Labrie n'était pas insouciant, dit son avocat

Richard Labrie était consciencieux et compétent, dévasté par les événements: c’est ainsi que Me Guy Poupart a décrit son client lors de la poursuite des plaidoiries, vendredi, dans le cadre du procès des anciens employés de la Montreal, Maine and Atlantic (MMA), accusés de négligence criminelle en lien avec la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.

Ses collègues de l'époque lui faisaient extrêmement confiance et appréciaient le sérieux avec lequel il accomplissait son travail.

Richard Labrie était d'abord chef de train, au même titre que Thomas Harding, mais remplaçait aussi à titre de contrôleur de la circulation ferroviaire, ce qui était le cas en juillet 2013.

Un contrôleur qui supervise un train à partir d'un bureau de Farnham ne dispose d'aucun moyen technique pour détecter à distance s'il y a des problèmes à bord d'une locomotive. La seule façon pour lui de le savoir, c'est qu'une personne l'en informe, a longuement insisté Me Poupart.

Dans la journée et la soirée du 5 juillet 2013, personne ne lui a fait part de problèmes mécaniques concernant la locomotive 5017, celle qui menait le convoi de pétrole. Aurait-il dû se méfier à la suite de l'incendie survenu dans la cheminée?

On lui a rapporté que les conséquences du feu étaient banales. Les risques de mouvement du train étaient-ils prévisibles?

Et Thomas Harding, un mécanicien de locomotive respecté et expérimenté, pouvait-il savoir qu'il n'avait appliqué que sept freins à main?

Directive instaurée après le drame

Est-ce qu'il aurait dû s'informer auprès de lui de la manière dont il avait sécurisé le convoi? Il n'y existait pourtant aucun règlement en ce sens, puisque la directive a été instaurée cinq jours après la tragédie.

La poursuite a tenté de dépeindre Richard Labrie comme une personne insouciante et indifférente à la lumière des conversations téléphoniques qu'il a eues avec Harding et Jean Demaître, avant et après le déraillement.

Quand, au matin du 6 juillet 2013, il a informé des événements le contrôleur Steve Jacques, qui venait le relever à son poste, ce dernier a noté que Labrie avait un visage vert et qu’il lui apparaissait démoli et dévasté.

L'état de Richard Labrie représentait-il le contrôleur ferroviaire indolent, indifférent et insouciant ou plutôt celui d'un homme qui vit une catastrophe et qui en est grandement affecté? Me Poupart a invité les jurés à se poser la question et réécouter les extraits des 22 conversations téléphoniques déposées en preuve pour mieux saisir l’état d'esprit de son client.

La plaidoirie de l'avocat du contrôleur ferroviaire se poursuit vendredi après-midi et sera suivie, lundi, de celle du procureur du conducteur de train, Thomas Harding.

Ce dernier, Labrie et Jean Demaître subissent leur procès sous une accusation de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic.