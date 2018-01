Nombreuses routes fermées dans l'est du Québec

Les conditions météorologiques qui se sont détériorées dans l’est du Québec ont forcé le ministère des Transports du Québec (MTQ) à fermer plusieurs routes.

Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, mais aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, et la Capitale-Nationale sont les régions les plus affectées par cette «bombe météo».

L’autoroute 20 a été bloquée aux automobilistes, dans le Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, et ce, de La Pocatière à Notre-Dame-des-Neiges et entre Le Bic et Mont-Joli. La route 185 et l’autoroute 85 ont subi le même sort entre Rivière-du-Loup et Dégelis.

La route 132 a été fermée de Saint-Roch-des-Aulnaies à Rivière-au-Renard, de Coin-du-Banc à L’Anse-à-Beaufils, de Chandler à Matapédia et de Mont-Joli à Sayabec.

Sur la Côte-Nord, la route 138 est impraticable à plusieurs endroits de Kegaska à Rivière-Moïse, de Vieux-Fort à Blanc-Sablon tandis que les véhicules lourds sont interdits entre Tadoussac et Port-Cartier.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la route 170 est fermée à la circulation de l’avenue Saint-Alphonse à Saint-Bruno jusqu’à la rue Quen à Saint-Gédéon. Même chose pour la route 169 de Hébertville au boulevard Maurice-Paradis d’Alma.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, la vague de fermetures touche l’autoroute 20 est, entre Montmagny et La Pocatière, et la 132 est, entre Montmagny et Saint-Roch-des-Aulnaies.

Dans la Capitale-Nationale, les véhicules lourds ne peuvent pas emprunter la route 138 entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine.

Les services de traversier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout ont été suspendus, tandis que les départs se font aux 60 minutes pour la traverse Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Le service par autocar est également affecté au Québec. Orléans Express a déjà annoncé l’annulation de plusieurs départs prévus jeudi soir et vendredi matin. Plusieurs autres sont dépendent des conditions routières et de la météo.