Service encore une fois suspendu à la traverse Québec-Lévis

Les services à la traverse Québec-Lévis ont été interrompus encore une fois vendredi après-midi en raison de «conditions de glace difficiles».

La Société des traversiers du Québec (STQ) a annoncé la suspension des traversées vendredi à 14 h 30, une décision qui sera maintenue «jusqu’à nouvel ordre».

«C’est vraiment une situation qui est monitorée d’heure en heure. L’objectif est toujours de respecter l’horaire établi, mais ça doit toujours être fait de façon sécuritaire», indique Maryse Brodeur, porte-parole de la STQ.

Divers facteurs

Cette dernière explique que la décision est prise par des capitaines de navire qui évaluent en temps réel les conditions sur le cours d’eau. «C’est en fonction de différents paramètres pris en compte par le personnel navigant. On évalue les courants, les vents, les glaces, les marées, tout ça est pris en compte et, si on juge qu’il est préférable de rester à quai, on reste à quai», précise Mme Brodeur.

Il s’agit de la huitième journée consécutive où des conditions de navigation entraînent l’arrêt du service entre Québec et Lévis pour des périodes plus ou moins longues. Mercredi, un traversier est demeuré coincé dans les glaces pendant plus de quatre heures avec une vingtaine de passagers à bord.