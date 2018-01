Victime d'une arnaque par «texto», elle met la population en garde

Après le courrier, le téléphone et les courriels, attention aux arnaques par message texte: une femme de Chicoutimi en a été victime. Les fraudeurs se faisaient passer pour Revenu Canada.

Le 1er janvier, Sylvie Vaillancourt a reçu un message texte qui a attiré son attention. Elle était persuadée qu’il provenait du gouvernement canadien. «J'étais sûre que c'était la nouvelle affaire.»

Elle a ensuite cliqué sur le lien au bas du texto pour y apprendre qu'elle aurait droit à une somme de 200$. «Quand j'ai pesé sur le lien, c'est ça qui m'a incité à embarquer ma carte. Tu sais, 200$.»

On lui alors demandé de fournir son numéro de carte de débit et son mot de passe bancaire. «En pesant sur le lien et en marquant mes affaires, ça allait rentrer dans mon compte, a expliqué la femme. J'ai rentré ma carte de débit. J'ai rentré mon mot de passe. Quand c'est arrivé aux questions secrètes, c'était en anglais. Je n'ai pas été capable.»

Capture d'écran TVA Nouvelles

C'est sa méconnaissance de l'anglais qui l'a peut être sauvée en l'empêchant d'aller plus loin. Mais elle avait fourni déjà trop d'informations.

«Quand on a appelé à la banque, eux, ils ont vu qu'ils avaient essayé de rentrer. Mais ils n'ont pas été capables de tout faire parce qu'ils n'avaient pas les questions secrètes», raconte Mme Vaillancourt.

C'est en consultant une amie que celle-ci s'est aperçue que le message contenait des fautes d'orthographe. Il y avait un «e» à revenu («revenue») comme on l'écrit à l’anglais.

Boîte vocale en Alberta

TVA Nouvelles a appelé au numéro d'où provient le message texte. Nous sommes tombés sur une boîte vocale non initialisée d'un numéro ayant un indicatif régional de l'Alberta.

En novembre, l'Agence du revenu du Canada avait produit un message pour aviser des tentatives de fraude en son nom. Le site de l'Agence montre même des exemples de courriels, de textos et des situations vécues au Canada.

«Revenu Canada, quand nous avons appelé, ils nous ont dit que jamais qu'on annonce dans un courriel qu'il y a un dépôt qui se fait par Interac», a expliqué Mme Vaillancourt.

Dorénavant, elle se méfiera. «Je vais en tirer une leçon. J'aurais dû allumer avant de rentrer mes affaires. Je te jure qu'à l'avenir, quand je vais voir des affaires comme ça, c'est fini.»

Mme Vaillancourt se console en se disant que les arnaqueurs ne lui ont pas soutiré un cent. Elle espère que son message évitera que cela arrive. Elle n'a pas porté plainte à la police.