32 disparus après une collision entre deux navires en Chine

Trente-deux personnes, dont trente Iraniens, étaient portées disparues dimanche après une collision en mer de Chine orientale entre un navire de fret et un navire-citerne ayant pris feu suite à l'accident, a annoncé le ministère chinois des Transports.

Suite à la collision survenue samedi vers 20h00 (12h00 GMT), un tanker transportait 136 000 tonnes de pétrole condensé «a entièrement pris feu» et son équipage de 32 personnes, comptant 30 Iraniens et deux Bangladais, était porté disparu dimanche alors que se poursuivaient des opérations de recherche, selon le communiqué du ministère, précisant que le second navire, un bateau de fret chinois, n'avait pas quant à lui «pas subi de dommages mettant en péril sa sécurité» et que son équipage avait été secouru.