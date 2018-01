Boire du thé tous les jours pour rester en santé

Le mois de janvier est le moment des bonnes résolutions professionnelles, personnelles et sur le plan de la santé. C’est aussi le Mois du thé! Pour l’occasion, l’Association du thé et des tisanes du Canada invite les Canadiens à célébrer les nombreuses vertus de cette boisson chaude.

Selon un récent sondage, mené par Nielsen pour l’Association du thé et des tisanes du Canada, la consommation du thé serait en hausse dans le pays. L’aspect «détente» étant en tête de liste des bienfaits que les Canadiens associent à la boisson.

«Le thé est une boisson très polyvalente. Chaque variété de thé - qu'il soit noir, vert ou oolong, ou qu'il s'agisse d'une tisane - possède un goût unique. Au Canada, on peut en essayer différentes saveurs pour trouver celles que l'on préfère», explique Louise Roberge, présidente de l'association.

Le sondage révèle que les Canadiens boivent surtout du thé noir ou du thé vert le matin, jusqu'au milieu de la journée, et qu'en soirée, ils ont plutôt tendance à boire des tisanes et des thés décaféinés.

Une tasse de thé par jour éloigne le médecin pour toujours

Une seule tasse de thé regorge de bienfaits pour la santé qui contribuent à désaltérer et à vivifier. Boire une tasse de thé chaud tous les jours pourrait réduire la tension artérielle et les niveaux de cholestérol, et aussi améliorer la santé globale du cœur grâce aux flavonoïdes (des substances alimentaires d'origine végétale qui protègent l'organisme par leur activité antioxydante).

Une seule tasse de thé contient 750 fois plus de flavonoïdes qu'une tasse de café et six fois plus qu'une tasse de jus d'orange.

«Bien que la plupart des Canadiens aient entendu parler des bienfaits du thé vert pour la santé, il faut savoir que toutes les variétés de thé contribuent au maintien d'une bonne santé», ajoute Louise Roberge.

«Les thés noirs, verts, blancs et oolong procurent tous les mêmes bienfaits. C'est une boisson saine et naturelle qui ne contient aucune calorie et qui peut être appréciée par tout le monde.»

Sur son site, l’association propose une grille d’accords mets et thé: http://www.tea.ca/fr/hot-tea-month/know-your-tea/