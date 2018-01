Dans la cache de «Blue Moon 3»

C’est à partir d’une cache que Justine Laurier, plus isolée que jamais, dirige les opérations de «Blue Moon» dans la troisième saison de la série, qui sera offerte en exclusivité aux abonnés de Club illico dès le 11 janvier.

Les comédiens nous ont invités à découvrir le poste de commandement de la milice paramilitaire dans un entrepôt de Montréal-Est, et ils en ont profité pour nous dévoiler quelques détails à propos des intrigues entourant leurs personnages.

David La Haye entre en scène

Le comédien est un petit nouveau sur le plateau de «Blue Moon». Il interprète Vincent Morel, un proche du cabinet du premier ministre sans scrupule.

Il travaille aux services secrets et est un ancien stratège militaire qui fera tout en son pouvoir pour protéger les réserves d’eau douce canadienne qui sont menacées par les Américains.

«On parle beaucoup de protectionnisme aux États-Unis depuis l’élection de Donald Trump. Un peu comme celui-ci, Vincent Morel veut protéger cette ressource en or qu’est l’eau potable. Pour y arriver, il va mentir et monter des gens les uns contre les autres. Il est extrêmement manipulateur», explique son interprète.

Ainsi, il se rapprochera ou s’éloignera de «Blue Moon» selon les intérêts de sa mission.

Patrice Godin heureux de retrouver Bob

Patrice Godin aime particulièrement son personnage de Bob Ryan, le bras droit de Justine, mais aussi son protecteur.

«J’aime pas mal tout de Bob! J’aime son espèce de côté taciturne et pince-sans-rire. C’est un homme qui a des zones d’ombre, mais qui est juste. Pour moi, Bob est un gars qui a choisi l’armée un peu comme un autre décide de devenir pompier. À la base, une carrière militaire était pour lui une façon de sauver des vies. Pourquoi est-il redevenu un civil? Ça reste à voir... C’est un personnage bien mystérieux avec plusieurs facettes agréables à explorer pour un acteur», dit-il.

Karine Vanasse émue

Pour la comédienne, le rôle de Justine Laurier signifie beaucoup.

«Je suis très émue de retrouver Justine. C’est la première fois que je vis ça, mettre un personnage de côté pour le reprendre plus tard. Le tournage des deux premières saisons a été une expérience à ce point exigeante et satisfaisante que je me demandais comment ce serait de me retrouver sur le plateau de «Blue Moon» à nouveau. Finalement, ç’a été un pur bonheur de renouer avec Justine et de découvrir où l’auteur Luc Dionne la menait!»

Dans cette nouvelle saison, la présidente opère Blue Moon de façon quasi clandestine, espérant pouvoir fermer les livres de la compagnie avec une mission ultime.

L’ex-militaire spécialiste en explosions aspire à une vie paisible, mais est-ce vraiment dans sa nature?

Isabelle Blais attaquée

Un peu plus en périphérie de l’action, le personnage d’Isabelle Blais aide sa soeur, Justine, à se cacher, et ce, grâce à ses talents d’avocate.

«Évelyne va aider Justine pour des trucs administratifs et bancaires. Elle fera des tours de passepasse pour que Justine puisse se sauver de ceux qui la traquent», explique la comédienne.

Comme elle réussit assez bien son coup et que Justine semble introuvable, des assaillants s’attaquent à Évelyne et à sa famille en espérant faire sortir la patronne de Blue Moon de sa cache.

Rafaël Ouellet, le nouveau maître d’oeuvre

Rafaël Ouellet prend le relais d’Yves Christian Fournier à la réalisation de la troisième saison. Pour lui, il est hors de question de bousculer les habitudes des fans.

«Il faut assurer une continuité. Il n’y a personne qui a besoin de savoir que Rafaël Ouellet réalise maintenant «Blue Moon». Je suis heureux de le faire, mais quand les téléspectateurs vont découvrir la série, il faut que ce soit parce qu’ils ont envie de retrouver Karine Vanasse ou Éric Bruneau dans une atmosphère qu’ils aiment déjà. Je ne vais pas virer le musicien ou changer les teintes de la série juste pour faire ma marque», explique le réalisateur.

Catherine St-Laurent en apprentissage

L’actrice, dont le nom circule de plus en plus — on l’a récemment vue dans «Sur-Vie» puis dans «Cheval-Serpent» —, intègre la distribution de «Blue Moon» sous les traits de Vicky Duclos.

Elle est la coéquipière du personnage d’Éric Bruneau, Milan Garnier, mais aussi sa nouvelle amoureuse.

«Vicky a travaillé dans l’armée auparavant, mais chez Blue Moon elle va agir comme tireuse d’élite, tout comme Milan. C’est lui qui va lui apprendre à approfondir son art, si on peut appeler ça un art», révèle-t-elle.

Leurs missions, Milan et elle les recevront surtout de Vincent Morel (David La Haye).

Tensions psychologiques pour Charlotte Aubin

La troisième saison de «Blue Moon» ne sera pas de tout repos pour Charlotte Aubin, qui verra son personnage, Cassandra Boyd, mis à rude épreuve.

«Cassandra va être super ébranlée psychologiquement par des événements qui vont arriver au sein de Blue Moon. Elle traversera plusieurs épreuves. Ce ne sera pas facile, et elle n’en sortira pas indemne», explique la comédienne.

Même si elle sera plus présente au fil des épisodes, Charlotte n’a pas nécessairement tourné plus de scènes d’action cette saison.

«L’intrigue est basée sur des guerres psychologiques plutôt que sur de grandes cascades. On est moins dans l’éclat et l’action, mais il y a une tension psychologique hyper intéressante», avoue-t-elle.

Des scènes physiques pour Émile Proulx-Cloutier

Émile Proulx-Cloutier adore que son personnage, Thylan Manceau, appartienne à la lumière.

«Ce que j’aime de ce personnage, c’est qu’il ne fricote pas dans le secret. Il ne fait pas de phrases à demi-mot, il fait des phrases complètes. Ses armes à lui, ce sont la parole et la plume», dit-il.

Dans la troisième saison, cet activiste indépendant de fortune se trouve confronté à des adversaires puissants, ce qui amènera le comédien à jouer des scènes plus corsées.

«Sur le plan physique, mon travail sera plus exigeant que lors de la deuxième saison. À la lecture des textes, j’ai eu peur de certaines scènes. Je ne suis pas certain qu’il y ait une façon de bien se préparer à ça!»

«Blue Moon 3», c’est...

10 épisodes

48 jours de tournage

30 lieux de tournage différents

0 explosion à l’écran, mais beaucoup de torture!

Les 10 épisodes de «Blue Moon 3» seront offerts en exclusivité sur Club illico dès le 11 janvier. Vous pouvez également voir ou revoir les deux premières saisons de la série sur Club illico.