France: les tempêtes ont causé 200 millions d'euros de dégâts

Le passage en France des tempêtes Carmen et Eleanor a occasionné plus de 150 000 sinistres, pour un coût estimé à environ 200 millions d'euros (298 millions de dollars), selon une première estimation de la Fédération française de l'Assurance (FFA).

«Ces chiffres pourraient être amenés à évoluer au regard des risques d'inondations toujours en cours», a précisé dans un communiqué la principale organisation du secteur en France.

Les assureurs sont «pleinement mobilisés» auprès des particuliers et des entreprises pour «procéder aux indemnisations dans les meilleurs délais», a commenté le président de la FFA, Bernard Spitz, cité dans ce communiqué diffusé vendredi soir.

Le calme est revenu vendredi après le passage de la tempête Eleanor, qui a fait cinq morts sur le territoire français, mais les crues consécutives aux fortes pluies nécessitent encore une vigilance particulière.

Eleanor, quatrième tempête hivernale, succède à Carmen, qui avait balayé quelques jours plus tôt notamment la Bretagne, le littoral aquitain (sud-ouest) et, en Méditérranée, l'île de Corse avec des rafales à plus de 130 km/h.

Outre la France, les vents violents et les bourrasques de pluie de la tempête Eleaonor ont touché l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et l'Espagne, blessant des dizaines de personnes, perturbant le trafic aérien et privant des milliers de foyers d'électricité.