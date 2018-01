Golden Globes: La bataille du meilleur film dramatique...

La Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ratisse toujours large, s’assurant ainsi de toucher un public le plus élargi possible. Cette année ne fait pas exception à la règle, et les prétendants dans la course à la récompense suprême possèdent tous des qualités qui jouent favorablement pour eux.

«Appelle-moi par ton nom» de Luca Guadagnino

Avec ses trois nominations au total, «Appelle-moi par ton nom» pourrait avoir l’air inoffensif, mais il n’en est rien. Ce long métrage, adaptation du roman de l’Américain André Aciman, est une splendide histoire d’amour entre un adolescent de 17 ans (Timothée Chalamet) et un étudiant dans la vingtaine (Armie Hammer). Applaudi pendant 10 minutes – un record - lors du Festival de New York le mois dernier, le film a déjà été salué par bon nombre de critiques, tant américains qu’internationaux. De surcroît, Luca Guadagnino n’est pas un inconnu, la HFPA lui avait déjà décerné le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère pour son «I Am Love» (2009), devenu culte.

«Dunkerque» de Christopher Nolan

Citée trois fois, la nouvelle œuvre de Christopher Nolan offre, grâce à sa réalisation, son montage sonore et sa présentation en format IMAX, une immersion totale dans cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, le cinéaste américano-britannique montrant l’évacuation de l’armée anglaise sous les tirs allemands. Techniquement impressionnant et novateur, «Dunkerque» n’est pas à négliger. En effet, la HFPA aime Christopher Nolan et lui a décerné, depuis 2001, pas moins de six nominations dans les catégories du meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur... sans jamais, pourtant, lui accorder de statuette.

«La forme de l’eau» de Guillermo del Toro

S’il est un long métrage rassembleur, c’est bien «La forme de l’eau», qui a obtenu sept nominations. Cette superbe histoire d’amour fantastique imaginée par Guillermo del Toro et se déroulant en 1962 contient également des références à un Hollywood aujourd’hui disparu, celui de la comédie musicale et de la magie. Et, puisqu’il s’agit de la toute première nomination du cinéaste aux Golden Globes, malgré ses autres œuvres importantes (dont «Le labyrinthe de Pan»), la HFPA sera peut-être tentée de réparer son «oubli».

«The Post» de Steven Spielberg

Avec un à-propos impressionnant – les droits de cette histoire ont été acquis en octobre 2016 et le cinéaste a débuté les négociations dès le mois suivant -, Steven Spielberg offre ce film sur l’importance de la liberté de la presse. De plus, souhaitant marteler son message d’une manière particulièrement efficace auprès du public américain, il a choisi Tom Hanks et Meryl Streep – acteurs iconiques – pour y tenir les rôles principaux. Impossible, donc, pour la HFPA d’ignorer ce trio de monstres sacrés d’Hollywood. Avec son total de 21 nominations – dans les trois catégories du meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur – et de six victoires depuis 1976, Steven Spielberg est un incontournable.

«Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri» de Martin McDonagh

Avec ses six nominations, cette comédie dramatique n’est pas à négliger. L’histoire d’une mère, incarnée par Frances McDormand, affrontant les autorités d’une petite ville des États-Unis pour obtenir une enquête sur le meurtre et le viol de sa fille fait mouche. L’humour caustique et omniprésent, charme, de même que ce portrait d’une mère résiliente et fonceuse émeut. La HFPA ne pourra rester indifférente au message social fort, d’autant que le «In Bruges» de Martin McDonagh avait obtenu trois nominations et une statuette lors de la cérémonie de 2009.