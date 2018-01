Il reçoit une «deuxième vie» en cadeau de la part de son père

Atteint d’un dysfonctionnement rénal, un homme de Québec soutient avoir reçu une «deuxième vie» en cadeau de la part de son père qui lui a fait don d’un de ses reins.

«Ça a créé avec mon père une relation que je n’aurais jamais eue si cette situation ne s’était pas produite. Ça m’a permis de vivre réellement», dit Jean-Christophe Nicolas.

L’homme âgé de 35 ans a reçu un diagnostic de dysfonctionnement rénal à l’âge de 11 mois. Son enfance fut notamment teintée d’infections urinaires à répétition et de traitements d’hémodialyse avant qu’une première greffe ne devienne inévitable, à l’âge de 13 ans.

«Mes reins ne fonctionnaient plus assez bien pour que j’aie une vie normale. Je ne pouvais plus rien planifier, plus rien faire parce que deux à trois soirs par semaine, j’étais en hémodialyse», raconte M. Nicolas.

Or, à la suite de la greffe rénale, M. Nicolas reçoit un diagnostic de «rejet chronique». Adolescent, il doit reprendre les traitements d’hémodialyse avant que ses parents ne se portent volontaires pour lui donner un rein. «C’est mon père qui était le plus compatible. J’ai reçu l’un de ses reins en 1999, à l’âge de 17 ans», se remémore-t-il.

Tous n’ont pas sa chance, car une quarantaine de personnes décèdent chaque année au Québec en attente d’un don d’organes, selon Transplant Québec.

«Moment extraordinaire»

«La chirurgie est un moment extraordinaire, mais en un autre sens, je me souviens bien du visage de ma mère qui voyait partir son fils et son mari sur la table d’opération en même temps», relate M. Nicolas.

«Il y a toujours un risque. Je me souviendrai toujours du moment où les deux civières sont entrées l’une à côté de l’autre et où j’ai serré la main de mon père, ne sachant pas comment cela se passerait. Ce moment restera dans ma mémoire à jamais. C’est sans doute le plus beau cadeau qu’un parent puisse faire à son enfant.»

Un succès

L’opération a été un succès, selon Jean-Christophe, qui a souligné la «maturité de son rein» le 22 octobre dernier alors qu’il l’a reçu il y a maintenant 18 ans. «Je serai éternellement reconnaissant et, chaque année, on célèbre cela de façon différente», indique celui qui remercie son père de lui avoir faire le cadeau d’une «deuxième vie».

«Je peux maintenant voyager, planifier, avoir des projets d’avenir, ne pas être toujours dans les contraintes en ne sachant pas ce qui va m’arriver. Je peux faire des activités normales sans trop me poser de questions, être un peu plus libre, oui. C’est comme une deuxième chance, une deuxième vie», partage le père de deux enfants qui soutient être néanmoins conscient qu’un risque de rejet plane continuellement au-dessus de sa tête.

Dons d’organes

2016

841 personnes en attente

40 décès durant l’attente

480 personnes transplantées

2015

856 personnes en attente

43 décès durant l’attente

507 personnes transplantées

2014

993 personnes en attente

39 décès durant l’attente

442 personnes transplantées

- L’organe le plus rare: le cœur

- L’organe le plus facile à prélever et le plus en demande: les reins

- Donneur le plus âgé: 88 ans

- Donneur le plus jeune: 48 heures de vie