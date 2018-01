Les 25 films américains les plus attendus en 2018

Suites, nouvelles versions, réinventions, adaptations de romans et histoires originales parsèment les mois à venir. Pas de doute, les cinéphiles ne sauront plus où donner de la tête!

«The Leisure Seeker»

Date de sortie: 19 janvier

Helen Mirren et Donald Sutherland incarnent un couple qui décide d’effectuer un road-trip de Boston aux Keys de Floride.

«Panthère noire»

Date de sortie: 16 février

Ryan Coogler («Creed») est à la barre de l’histoire de ce nouveau super héros, entraperçu dans «Capitaine America : La Guerre civile» - des studios Marvel. On y fait la connaissance de T’Challa (Chadwick Boseman), qui doit lutter contre un ennemi de taille.

«Annihilation»

Date de sortie: 23 février

Après l’excellent «Ex Machina», Alex Garland plonge à nouveau dans la science-fiction. Dans «Annihilation», Natalie Portman incarne une scientifique qui enquête, en compagnie d’une psychologue (Jennifer Jason Leigh), d’une anthropologue (Gina Rodriguez) et d’une arpenteuse (Tessa Thompson) sur des phénomènes biologiques étranges dans la Zone X.

«Red Sparrow»

Date de sortie: 2 mars

Une espionne russe (Jennifer Lawrence) tombe amoureuse d’un agent de la CIA (Joel Edgerton) et hésite alors à devenir agente double.

«Un raccourci dans le temps»

Date de sortie: 9 mars

Adaptation du roman jeunesse de Madeleine L’Engle, le film réalisé par Ava DuVernay suit une petite fille, son frère et leurs amis, qui doivent sauver leur père, prisonnier sur une lointaine planète.

«Tomb Raider»

Date de sortie: 16 mars

Alicia Vikander reprend le rôle tenu autrefois par Angelina Jolie, celui de Lara Croft, une archéologue qui n’a pas froid aux yeux, héroïne d’une série de jeux vidéo. Le film a été réalisé par Roar Uthaug, un Norvégien dont le film «The Wave» avait représenté son pays aux Oscars.

«Isle of Dogs»

Date de sortie: 23 mars

Wes Anderson et l’animation image par image, ça donne «Isle of Dogs», l’histoire d’un petit Japonais qui s’aventure sur une île peuplée par des chiens. En version originale, le doublage est assuré par Tilda Swinton, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Bill Murray, Edward Norton et bien d’autres.

«Pacific Rim Uprising»

Date de sortie: 23 mars

10 ans après les événements vus dans le premier long métrage, les Kaijus refont surface. Le film, réalisé par Steven S. DeKnight met John Boyega et Scott Eastwood en vedette.

«Mary Magdalene»

Date de sortie: 30 mars

Rooney Mara en Marie-Madeleine et Joaquin Phoenix en Jésus, telle est la proposition de Garth Davis («Lion») qui revisite l’histoire sainte.

«Ready Player One»

Date de sortie: 30 mars

Coproduit et réalisé par Steven Spielberg, «Ready Player One» se déroule en 2045, alors qu’un adolescent (Tye Sheridan) tente de devenir le vainqueur d’un jeu vidéo afin de mettre la main sur la fortune de son créateur.

« Chappaquiddick »

Date de sortie: 6 avril

John Curran s’attaque à l’accident de voiture de Ted Kennedy (Jason Clarke), qui a causé la mort de sa secrétaire (Kate Mara) et lui a barré à jamais la route de la Maison-Blanche.

«The New Mutants»

Date de sortie: 13 avril

Le cinéaste Josh Boone s’intéresse à de jeunes mutants qui cherchent à s’échapper du laboratoire de recherche dans lequel ils sont détenus. Anya Taylor-Joy, Maisie Williams et Charlie Heaton sont au générique de ce 11e volet de la saga des «X-Men».

«Avengers : Infinity War»

Date de sortie: 4 mai

Dans cette suite d’Anthony et Joe Russo, les Avengers vont s’allier aux gardiens de la galaxie afin de lutter contre Thanos, venu sur Terre pour s’emparer des Gemmes de l'Infini.

«Solo: A Star Wars Story»

Date de sortie: 25 mai

Après le départ de Phil Lord et Christopher Miller, Ron Howard a repris la réalisation de ce long métrage s’intéressant à l’iconique Han Solo (Alden Ehrenreich).

«Deadpool 2»

Date de sortie: 1er juin

Le plus irrespectueux et rafraîchissant des super héros reprend du service! Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller et Leslie Uggams sont de nouveau au générique de cette comédie réalisée par David Leitch («John Wick»)

«Ocean's 8»

Date de sortie: 8 juin

Les cambrioleurs deviennent des cambrioleuses dans ce film qui compte Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling et Sarah Paulson dans sa distribution.

«The Incredibles 2»

Date de sortie: 15 juin

Il aura fallu attendre 14 ans avant d’avoir la suite de cette famille incroyable de super héros, inventée par Pixar. Brad Bird en prend à nouveau la réalisation et on retrouve Holly Hunter, Craig T. Nelson, Sarah Vowell et Samuel L. Jackson au doublage.

«Alita: Battle Angel»

Date de sortie: 20 juin

Adaptation du manga japonais éponyme, le scénario de ce long métrage réalisé par Robert Rodriguez est signé par celui-ci, James Cameron et Laeta Kalogridis. Rosa Salazar incarne le personnage principal.

«Mamma Mia! Here We Go Again»

Date de sortie: 20 juin

Dix ans presque jour pour jour après la sortie de la comédie musicale, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård et Dominic Cooper retrouvent le chemin du grand écran.

«Jurassic World: Fallen Kingdom»

Date de sortie: 22 juin

Bryce Dallas Howard et Chris Pratt tentent de sauver les dinosaures encore en vie sur l’île Nublar.

«First Man»

Date de sortie: 12 octobre

Ryan Gosling devient Neil Armstrong, premier homme à fouler la lune dans ce film biographique de Damien Chazelle.

«X-Men: Dark Phoenix»

Date de sortie: 2 novembre

Tourné à Montréal, ce nouvel épisode de la saga des mutants se concentre sur Jean Grey (Sophie Turner), qui ne parvient pas à maîtriser ses pouvoirs.

«Aquaman»

Date de sortie: 21 décembre

Après les événements de «La ligue des justiciers», Aquaman (Jason Momoa) doit faire face à de nouveaux défis. Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman et Dolph Lundgren figurent également au générique.

«Bohemian Rhapsody»

Date de sortie: 25 décembre

Après le départ de Bryan Singer, c’est Dexter Fletcher qui a pris la suite de ce film biographique sur Freddy Mercury (Rami Malek), chanteur du groupe Queen.

«Mary Poppins Returns»

Date de sortie: 25 décembre

Cette comédie musicale de Rob Marshall est la suite du «Mary Poppins» de 1964, cette fois-ci avec Emily Blunt dans le rôle-titre.

Note: les dates de sortie peuvent changer sans préavis.