Les acteurs au coude à coude aux Golden Globes

La catégorie à surveiller cette année aux Golden Globes est sans contredit celle du meilleur acteur dans un film dramatique. Car les cinq hommes se disputant la statuette dorée ont tous livré une prestation mémorable.

- Pôle position

Gary Oldman dans «L’heure la plus sombre»

Grâce au talent du maquilleur Kazuhiro Tsuji qui n’a utilisé que des ombrages et des prothèses discrètes, Gary Oldman a pu se transformer en un Winston Churchill tout juste nommé premier ministre devant convaincre le parlement de résister coûte que coûte à Hitler. Il a aussi étudié les enregistrements des discours de l’homme politique afin de reproduire son débit de paroles et son timbre de voix. De plus, pendant deux mois, il s’est immergé dans les ouvrages portant sur Churchill et ceux que ce dernier a lui-même signés.

L’acteur britannique de 59 ans, qui a fait partie de la Royal Shakespeare Company, décroche sa toute première nomination aux Golden Globes! C’est que sa relation avec la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui organise la remise des prix, n’est pas des plus amicales. En effet, en 2009, en 2012, puis en 2014, il a respectivement remis en question leur utilité, puis l’intégrité du vote, pour appeler au boycottage de la cérémonie!

- Les habitués

Tom Hanks dans «The Post»

Dans «The Post», un drame historique et politique de Steven Spielberg, Tom Hanks incarne Ben Bradlee, l’éditeur du «Washington Post» qui s’est battu pour publier les «Pentagon Papers», des documents secrets du ministère de la Défense détaillant la manière dont les États-Unis se sont impliqués au Vietnam sous quatre présidents.

Cette neuvième nomination aux Golden Globes pour Tom Hanks – dont quatre qui ont débouché sur une victoire – se situe dans un contexte politique particulier aux États-Unis, le président Trump mettant régulièrement en doute l’intégrité des médias.

Denzel Washington dans «Roman J. Israel, Esq.»

Pour ce rôle d’un avocat idéaliste et excentrique, l’acteur de 62 ans a passé énormément de temps à effectuer des recherches sur le syndrome d’Asperger, dont souffre le Roman J. Israel du titre.

Il s’agit d’une neuvième nomination pour Denzel Washington, déjà gagnant de deux Golden Globes en plus d’un prix Cecil B. DeMille après sa citation l’an dernier pour «Fences», qu’il avait également réalisé. «Roman J. Israel, Esq.» n’a obtenu aucune autre nomination, preuve, s’il en fallait une, que le film ne vaut le détour que pour la performance de Washington.

- Le futur retraité

Daniel Day-Lewis dans «Phantom Thread»

Celui que le magazine «Time» a nommé le plus grand acteur du monde en 2012 incarne, dans ce film de Paul Thomas Anderson, un grand couturier londonien qui tombe amoureux.

Ancien de la Royal Shakespeare Company, Daniel Day-Lewis a annoncé qu’il prenait sa retraite et que «Phantom Thread» était son dernier rôle. La HFPA pourrait ainsi décider de lui accorder la préférence en lui remettant une troisième statuette en carrière.

- L’outsider qui a toutes ses chances

Timothée Chalamet dans «Appelle-moi par ton nom»

À l’affiche de pas moins de trois films cette année, dont le «Lady Bird» de Greta Gerwig, Timothée Chalamet, 21 ans, incarne Elio, adolescent qui tombe amoureux d’Oliver (Armie Hammer), l’étudiant de son père professeur. Le film a fait grand bruit et a été choisi par l’American Film Institute, le National Board of Review ainsi que le magazine «Time» comme meilleur film de l’année.

Sacré «meilleur acteur» par une kyrielle de festivals et d’associations de critiques pour ce rôle, ce jeune franco-américain pourrait, en raison de la qualité de son jeu, damer le pion à ces confrères plus âgés.