Les Golden Globes en chiffres

Le 7 janvier, le Tout-Hollywood va se rassembler au Beverly Hilton. La soirée, retransmise en direct sur les ondes de NBC, va récompenser le meilleur du petit et du grand écran. Moins compassée que celle des Oscars, cette cérémonie promet bien des surprises. Afin de s’y préparer, voici un tour d’horizon des Golden Globes en chiffres...

- Créée en 1943, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) rassemble environ 80 journalistes étrangers travaillant à Hollywood et spécialisés dans les arts et spectacles. L’organisation a décidé de remettre des prix, les Golden Globes, il y a 75 ans.

- Côté télévision, c’est la série policière «Big Little Lies», réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée, qui arrive en tête avec six nominations cette année. Elle est suivie de «Feud: Bette and Joan» (racontant les disputes entre Bette Davis et Joan Crawford pendant le tournage de «Qu’est-il arrivé à Baby Jane», qui en a obtenu quatre. HBO domine les nominations, les créations du réseau ayant remporté 12 citations. Netflix en remporte neuf, son excellente série «La servante écarlate» a d’ailleurs été nommée dans trois catégories.

- Au grand écran, «La forme de l’eau», la superbe histoire d’amour fantastique de Guillermo del Torro concourt dans sept catégories. Elle est suivie de «The Post» (Tom Hanks et Meryl Streep se donnent la réplique dans ce drame historique de Steven Spielberg sur la guerre du Vietnam) et de «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» (la révolte d’une mère - Frances McDormand – dont la fille a été sauvagement tuée) qui en ont obtenu six chacun.

- Pour la 66e année, la HFPA va remettre un prix Cecil B. DeMille. Cette distinction sert à marquer la contribution exceptionnelle d’un professionnel de l’industrie. C’est Oprah Winfrey qui en sera la lauréate.

- Pendant trois ans, de 2013 à 2015, Seth Meyers a œuvré comme auteur dans les coulisses des Golden Globes. Cette année, il passe devant les caméras pour la première fois afin d’animer la soirée.

- Un Golden Globe pèse... 12 kg (5,5 lb)!

La soirée des Golden Globes, c’est environ:

- 1 280 invités à la cérémonie, plus de 3 000 invités supplémentaires au repas qui suit, ainsi que plus de 1 000 journalistes qui couvrent l’événement,

- 11 000 repas préparés par une armée de plus de 10 chefs aidés de 120 personnes. Quant aux employés du Beverly Hilton, ils sont 800 à s’assurer que tout se passe bien,

- 500 cocktails à base de champagne Moët et Chandon Impérial, autant de magnums et 1 500 demi-bouteilles de champagnes bues pour un total de 125 caisses de bouteilles l’an dernier selon la compagnie, commanditaire de l’événement,

- 111 tables dans la salle où se déroule la remise des prix. Au cours de l’ensemble de la soirée, incluant les partys d’après la cérémonie, pas moins de 11 000 assiettes, verres et ustensiles sont utilisés,

- 250 000 $ en cadeaux aux nommés, au travers des fameux paniers-cadeaux, remis par différentes compagnies ou les désormais plus populaires «suites de cadeaux», suites d’hôtels dans lesquelles les célébrités se font offrir de prestigieux objets ou services qui vont de soins de beauté à des voyages.