«Ma vie en films» - Anne-Marie Cadieux

L’actrice qui s’investit corps et âme dans chacun de ses rôles est tombée dans la marmite cinématographique dès son plus jeune âge, son père ayant été propriétaire d’une salle de cinéma de répertoire. Elle nous parle aujourd’hui des films qui ont jalonné son parcours, de «La nuit américaine» à «Mommy».

Anne-Marie, quel a été ton premier film marquant?

«La nuit américaine», de François Truffaut. Je devais avoir 12 ans. C’est un film sur un film, et je pense que je l’ai vu sept fois au cinéma! Ça m’a vraiment passionnée. J’aimais voir les dessous des tournages. Par la suite, j’ai vu tous les films de Truffaut: «L’enfant sauvage», «L’argent de poche», «Les quatre cents coups»... C’est une véritable histoire d’amour qui a commencé ce jour-là.

Quelle actrice t’a particulièrement fascinée?

Isabelle Adjani. La première fois que je l’ai vue, je crois que c’était dans «La gifle» de Claude Pinoteau. Elle a commencé jeune! Sinon, il y a eu plus tard Isabelle Huppert, Jeanne Moreau et Hanna Schygulla, une actrice allemande qui a joué dans des films de Fassbinder.

Et au Québec?

Monique Miller. Toute petite, j’ai entendu Monique Miller en entrevue et je me souviens qu’elle m’avait beaucoup impressionnée. Elle allait à New York, elle faisait toutes sortes de choses, et je trouvais ça super de voir où sa carrière la menait. C’est drôle parce que je suis devenue son amie depuis. Je lui parlais au téléphone d’ailleurs hier! Et puis, c’est sûr que Marie Tifo et Charlotte Laurier dans «Les bons débarras» m’ont marquée elles aussi.

Un film qui t’a fait pleurer?

«Lion», de Garth Davis. Récemment, dans l’avion, j’ai vu «Lion» avec Nicole Kidman et j’ai beaucoup pleuré. Il était 3 heures de l’après-midi... J’avais l’air d’une vraie folle! J’ai pleuré aussi en écoutant «Moonlight» et «Mommy» de Xavier Dolan. Je suis allée à la première avec mon neveu, et on pleurait tous les deux. Je reculais ma tête parce que je ne voulais pas que mon maquillage coule. (rires) Sinon, il y a plus longtemps, je me souviens d’avoir vu «Paris, Texas» avec Harry Dean Stanton et Nastassja Kinski au cinéma. C’est un film qui m’a vraiment émue. J’étais inconsolable!

Un acteur de premier plan que tu trouves séduisant au grand écran?

Un acteur que j’aime beaucoup maintenant et que je trouve très séduisant, c’est Ryan Gosling. Il est formidable. Il a beaucoup, beaucoup de charme et de charisme. J’ai aussi beaucoup aimé Al Pacino. J’ai vu tout ce qu’il a fait. C’est sûr que dans «The Godfather», lui, De Niro et Brando étaient des acteurs qui me fascinaient.

Le personnage que tu as interprété au cinéma qui te semble le plus près de toi?

C’est celui du film «Le bonheur c’est une chanson triste» de François Delisle. D’ailleurs, elle s’appelle Anne-Marie, et certaines personnes pensaient que c’était vraiment moi! Je n’aurais pas du tout posé les mêmes gestes qu’elle, mais j’avais l’impression d’exprimer une partie de moi à travers le personnage. J’ai adoré faire ce film-là.

Si tout était possible, avec quel réalisateur aurais-tu aimé travailler?

Peut-être que j’aurais aimé travailler avec Francis Mankiewicz. J’aurais surtout aimé que Réjean Ducharme écrive un autre scénario. Ç’aurait été mon rêve de jouer dans un film qu’il aurait écrit. Sinon, Fassbinder, pourquoi pas? Ou encore Bergman, Bertolucci, Visconti, Scorsese... Le choix est large! Je trouve par ailleurs que Woody Allen, Pedro Almodovar et Xavier Dolan écrivent des rôles extraordinaires pour les femmes. J’adore aussi Todd Haynes. Pour une actrice, ce doit être formidable de travailler avec eux.