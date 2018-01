Pénurie de batteries de voiture à Québec

Les grands froids qui enveloppent la province causent une pénurie de batteries de voitures chez différents détaillants et ateliers mécaniques de la région de Québec.

Certains fournisseurs de batteries doivent désormais commander leur marchandise de Winnipeg.

«Une pénurie des fois c’est une journée ou deux et on a le temps de se refaire, mais là on est rendus à deux semaines et on [annonce encore du froid] alors là c’est plus problématique», explique Pierre-Yves Nadeau, commis chez un détaillant de pièces d’auto.

Le spécialiste précise que les conducteurs qui effectuent de longs trajets peuvent espérer faire durer leur batterie plus longtemps que ceux qui ne font que de courtes virées.

Les coûts d’une batterie de voiture varient entre 90 et 130 dollars. Certaines, adaptées pour les camionnettes, peuvent être vendues jusqu’à 300 dollars.